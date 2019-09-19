В Чувашии задержали подозреваемого в убийстве нижегородского бизнесмена

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве известного нижегородского предпринимателя Виктора Ворошилова задержали в Чувашии, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.

Тело 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено на территории гаражного кооператива в Ленинском районе Нижнего Новгорода вечером во вторник. Следователями СК возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

"Убийца задержан в Чувашии. Он нижегородец", - сообщили в региональном СУСК.