Минсельхоз: новые проекты укрепят сотрудничество России и Молдавии

КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на заседании молдавско-российской межправкомиссии, которое проходит в Кишиневе, заявил, что странам необходимо обсудить реализацию новых проектов, что выведет отношения между странами на новый уровень.

"Сегодняшняя встреча должна придать новый импульс развитию двусторонних отношений. Сегодня нам предстоит обсудить не только возобновление и активизацию традиционных направлений, но также необходимо проработать реализацию новых проектов, которые позволят вывести наше взаимодействие на принципиально новый уровень", - заявил Патрушев.

По его словам, взаимодействие между странами в последнее время характеризуется высокой частотой двусторонних контактов, в том числе и на высшем уровне, и это положительно сказывается на укреплении отношений между странами. В российскую делегацию вошли представители федеральных министерств, ведомств, представители дипломатического корпуса, ведущих коммерческих организаций.

"Считаем, что у нас есть все возможности для укрепления нашего двустороннего сотрудничества, для России Молдавия традиционно является стратегическим партнером, Россия приветствовала создание нового коалиционного правительства. Перемены, через которые прошла Молдавия, открывают благоприятные перспективы для молдавско-российских отношений. Важно отметить, что отмечается взаимный интерес к дальнейшему развитию диалога", - добавил Патрушев.