В Госдуме прокомментировали слова Помпео о провале комплексов Patriot

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. США следует в контрактах на поставки систем Patriot прописывать, что вооружение "не всегда срабатывает", по аналогии с предупреждающими надписями на табачной продукции, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не удивлен, что система противовоздушной обороны Саудовской Аравии, включая систему американского производства Patriot, не смогла отразить ракетный удар по нефтяным объектам в минувшие выходные, так как все такие системы работают "с переменным успехом".

"Когда в следующий раз американцы кому-то из своих партнеров будут навязывать свои системы Patriot или какие-либо иные вооружения, надо как производители табачной продукции на пачке пишут, надо в контрактах или на упаковке писать "не всегда срабатывают". И будет честно. Теперь эти слова Помпео надо брать и включать во все контракты на поставку системы Patriot", - сказал Шерин.

Он отметил, что одним из лучших в мире является российское вооружение, однако не все страны могут себе позволить быть самостоятельными в этом вопросе. "Хозяева из США не позволяют это делать", - заявил парламентарий.

Как с иронией отметил глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов, у американцев "многое бывает".

"У них многое бывает. И ракеты не сошли, когда по Сирии бомбили. Ну, бывает", - сказал Шаманов журналистам.

Саудовская Аравия является главным на Ближнем Востоке покупателем американского оружия, включая комплексы Patriot. За последние годы власти страны несколько раз сообщали об успешном перехвате ракет, запущенных по объектам на территории королевства со стороны йеменских повстанцев-хуситов.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.