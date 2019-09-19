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РИА Новости

Депутат Госдумы: законопроект о такси следует обсуждать на разных площадках

11:38 19.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобиль службы "Яндекс.Такси"
Автомобиль службы Яндекс.Такси
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ХАБАРОВСК, 19 сен - РИА Новости. Создание альтернативной рабочей группы поможет снять шероховатости в проекте закона о такси, который не могут принять уже несколько лет, сообщил журналистам в Хабаровске в четверг зампред комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов.
В четверг в Хабаровске открылся первый Дальневосточный транспортный форум, где обсуждаются вопросы развития пассажирских автотранспортных перевозок и соблюдения законодательства при оказании транспортных услуг населению. Участие в обсуждении принимают более 170 представителей регионов Дальнего Востока, Новосибирской области, а также провинции Хейлунцзян (КНР).
По словам Старовойтова, весь прошлый созыв Госдумы законопроект о такси находился в комитете по государственному строительству и конституционному законодательству. В 2016 году его передали в профильный комитет по транспорту, но работа над документом велась неэффективно.
"В последние дни весенней сессии 2019 года мы смогли увидеть редакцию законопроекта и поправки, которые предлагают внести…на днях Государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента РФ дало негативную оценку работе комитета Госдумы по транспорту в части законопроекта о такси. Мы надеемся, что путем создания альтернативной рабочей группы на других площадках – Совет Федерации или правительственные площадки, сможем сделать так, что основные напряженности, которые есть в теме такси будут сняты", - сказал Старовойтов.
Он отметил, что в законопроекте необходимо определить понятные и прозрачные условия ведения бизнеса, по понятным финансовым алгоритмам, а также определить достаточный инструментарий уполномоченным органам, в том числе, для борьбы с нелегалами.
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Ранее глава комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова сообщила, что законопроект находится в финальной стадии готовности. Документ учтет замечания правительства и администрации президента РФ и может быть внесен в Госдуму в осеннюю сессию.
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Александр СтаровойтовСовет Федерации РФГосдума РФРоссияБорьба с нелегальными такси в МосквеОбщество
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