Депутат Госдумы: законопроект о такси следует обсуждать на разных площадках

ХАБАРОВСК, 19 сен - РИА Новости. Создание альтернативной рабочей группы поможет снять шероховатости в проекте закона о такси, который не могут принять уже несколько лет, сообщил журналистам в Хабаровске в четверг зампред комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов.

В четверг в Хабаровске открылся первый Дальневосточный транспортный форум, где обсуждаются вопросы развития пассажирских автотранспортных перевозок и соблюдения законодательства при оказании транспортных услуг населению. Участие в обсуждении принимают более 170 представителей регионов Дальнего Востока, Новосибирской области, а также провинции Хейлунцзян (КНР).

По словам Старовойтова, весь прошлый созыв Госдумы законопроект о такси находился в комитете по государственному строительству и конституционному законодательству. В 2016 году его передали в профильный комитет по транспорту, но работа над документом велась неэффективно.

"В последние дни весенней сессии 2019 года мы смогли увидеть редакцию законопроекта и поправки, которые предлагают внести…на днях Государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента РФ дало негативную оценку работе комитета Госдумы по транспорту в части законопроекта о такси. Мы надеемся, что путем создания альтернативной рабочей группы на других площадках – Совет Федерации или правительственные площадки, сможем сделать так, что основные напряженности, которые есть в теме такси будут сняты", - сказал Старовойтов.

Он отметил, что в законопроекте необходимо определить понятные и прозрачные условия ведения бизнеса, по понятным финансовым алгоритмам, а также определить достаточный инструментарий уполномоченным органам, в том числе, для борьбы с нелегалами.