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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Мосгордуму возглавил Алексей Шапошников

11:34 19.09.2019 (обновлено: 13:53 19.09.2019)
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© АГН "Москва" / Сергей КиселевАлексей Шапошников во время первого заседания депутатов Мосгордумы седьмого созыва
Алексей Шапошников во время первого заседания депутатов Мосгордумы седьмого созыва
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Алексей Шапошников вновь избран главой Мосгордумы, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг в столичном парламентском центре проходит первое заседание Мосгордумы нового созыва. Одним из главных вопросов повестки стало избрание нового спикера столичного парламента.
Мэр Москвы Сергей Собянин на торжественной церемонии принесения присяги депутатами Московской городской думы VII созыва 2019 года
17 сентября, 15:17Выборы в Мосгордуму
Депутаты Мосгордумы седьмого созыва вступили в должность
Спикер избирался путем тайного голосования. На этот пост были выдвинуты две кандидатуры: Шапошников и депутат КПРФ Елена Шувалова.
За кандидатуру Шапошникова проголосовали 28 депутатов, за Шувалову - 11, шесть бюллетеней были признаны недействительными.
"Избрать председателем Московской городской думы депутата Московской городской думы Алексея Валерьевича Шапошникова", - объявила по итогам голосования председатель счетной комиссии Людмила Гусева.
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва прошли 8 сентября. Cамовыдвиженцы получили 26 мандатов в столичном парламенте, депутаты от КПРФ заняли 13 мест, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" - по три. Во вторник 45 избранных депутатов приняли присягу и вступили в должности.
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Выборы в МосгордумуАлексей ШапошниковМосковская городская думаПолитика
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