Мосгордуму возглавил Алексей Шапошников

Алексей Шапошников во время первого заседания депутатов Мосгордумы седьмого созыва

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Алексей Шапошников вновь избран главой Мосгордумы, передает корреспондент РИА Новости.

В четверг в столичном парламентском центре проходит первое заседание Мосгордумы нового созыва. Одним из главных вопросов повестки стало избрание нового спикера столичного парламента.

Спикер избирался путем тайного голосования. На этот пост были выдвинуты две кандидатуры: Шапошников и депутат КПРФ Елена Шувалова.

За кандидатуру Шапошникова проголосовали 28 депутатов, за Шувалову - 11, шесть бюллетеней были признаны недействительными.

"Избрать председателем Московской городской думы депутата Московской городской думы Алексея Валерьевича Шапошникова", - объявила по итогам голосования председатель счетной комиссии Людмила Гусева.