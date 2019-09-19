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РИА Новости

В Петербурге задержан президент лишенного лицензии банка "Прайм Финанс"

11:15 19.09.2019
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© РИА Новости / Андрей СтенинСотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России
© РИА Новости / Андрей Стенин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали президента лишенного лицензии банка "Прайм Финанс" (Санкт-Петербург) Михаила Табунова в рамках расследования уголовных дел о фальсификации финансовых документов и присвоении чужого имущества, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По данным местных СМИ, в среду оперативники полиции и ФСБ провели 15 обысков в квартирах сотрудников АО "Прайм Финанс", после чего пришли с обыском к самому Табунову.
"Табунов задержан после обысков в рамках уголовных дел о фальсификации финансовых документов и присвоении чужого имущества", - сказал собеседник агентства.
Банк России с 6 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Прайм Финанс". Как сообщил регулятор, кредитная организация полностью утратила собственные средства вследствие выявленной ЦБ недостачи денежных средств в кассе на сумму более 268 миллионов рублей. Кроме того, банк осуществлял "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.
Отзывы лицензий у банков России
6 марта 2017, 14:22РИА Новости
Отзывы лицензий у банков РоссииБанк России активно осуществляет программу "чистки" в банковском секторе. С 2013 года ЦБ отозвал более 400 лицензий у недобросовестных и проблемных банковских учреждений. Подробнее – в инфографике ria.ru
Также банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последнего года неоднократно применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Информация об операциях банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 мая занимал 366-е место в банковской системе РФ.
Согласно информации ЦБ, совокупная разница между величиной обязательств и активов банка "Прайм Финанс" составила 210,91 миллиона рублей.
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Отзыв лицензии у ряда российских банковФСБ РФЦентральный Банк РФРоссияСанкт-Петербург
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