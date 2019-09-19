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РИА Новости

Посол Эр-Рияда в Германии рассказал о реакции на атаки дронов

11:09 19.09.2019 (обновлено: 15:23 19.09.2019)
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© REUTERS / StringerДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS / Stringer
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Посол Саудовской Аравии в Германии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд в свете атак на объекты саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco, в которых страна подозревает Тегеран, заявил, что Эр-Рияд рассматривает все варианты ответа Ирану.
"Разумеется, сейчас все на столе (переговоров - ред.), но это необходимо хорошо обсудить", - сказал посол в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk, отвечая на вопрос о том, идет ли речь о возможном военном ударе против Ирана.
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При этом дипломат уточнил, что он "не хочет сейчас сказать, что рассматривается военный удар". "Сейчас все зависит от того, каков будет подход к этой теме в мировом сообществе. Хочется надеяться, конечно, что можно убедить Иран в том, что подобное неприемлемо и что он ответственен за свои действия, и что возможна деэскалация. Однако это преимущественно в руках Ирана", - отметил посол.
"Мы все еще работаем над тем, чтобы определить, откуда именно они (дроны и ракеты - ред.) были запущены, однако, откуда бы они ни исходили, за ними определенно стоит Иран. Они (дроны и ракеты - ред.) произведены Ираном, и их запуск мог быть произведен только при помощи Ирана", - уточнил дипломат.
Отвечая на вопрос о том, какова должна быть реакция международного сообщества, посол Саудовской Аравии заявил, что необходимо, прежде всего, "четкое заявление о том, что такое преступление и такое агрессивное поведение Ирана неприемлемы".
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Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отрицает обвинения Помпео.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииСаудовская АравияЙеменИранВ мире
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