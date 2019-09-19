Власти ЛНР усилили охрану стратегических объектов после теракта в Луганске

Он уточнил, что в первую очередь это касается электростанций и путепроводов.

Ранее источник в силовых структурах ЛНР сообщил РИА Новости, что в Луганске пытались взорвать мост на пересечении улиц Лутугинской и 2-й Строительной: бетонные конструкции частично разрушены, но арматура устояла.