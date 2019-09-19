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РИА Новости

Власти ЛНР усилили охрану стратегических объектов после теракта в Луганске

11:01 19.09.2019 (обновлено: 15:35 19.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоследствия подрыва моста в Луганске. 19 сентября 2019
Последствия подрыва моста в Луганске. 19 сентября 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Последствия подрыва моста в Луганске. 19 сентября 2019
ЛУГАНСК, 19 сен — РИА Новости. Председатель правительства самопровозглашенной ЛНР Сергей Козлов поручил усилить охрану стратегически важных для экономики республики объектов.
Он уточнил, что в первую очередь это касается электростанций и путепроводов.
Ранее источник в силовых структурах ЛНР сообщил РИА Новости, что в Луганске пытались взорвать мост на пересечении улиц Лутугинской и 2-й Строительной: бетонные конструкции частично разрушены, но арматура устояла.
В МВД подтвердили эту информацию, назвав произошедшее терактом.
В самопровозглашенных республиках не раз заявляли, что Киев устраивает диверсии в обход Минских соглашений и способствует усилению напряженности. Так, в августе в ДНР сообщили о подрыве силовиками четырех опор ЛЭП, а также о массированных обстрелах Горловки. На прошлой неделе в ДНР предотвратили взрыв на железной дороге.
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13 августа, 17:49РИА Новости
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