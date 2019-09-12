В ДНР предотвратили взрыв на железной дороге

ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. В Донецкой народной республике нашли самодельное взрывное устройство под железнодорожным полотном, сообщили в пресс-службе Министерства госбезопасности (МГБ).

Взрывчатку обнаружили недалеко от станции Мушкетово, где специалисты ведомства вели работу по выявлению и пресечению диверсий со стороны украинских силовиков.

В МГБ считают, что подрыв планировался во время прохождения состава, что привело бы к разрушению дороги и сходу поезда с путей. Устройство обезврежено.