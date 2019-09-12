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РИА Новости

В ДНР предотвратили взрыв на железной дороге

10:08 12.09.2019 (обновлено: 11:24 12.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь МасловАвтомобили МЧС ДНР в Донецке
Автомобили МЧС ДНР в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
Автомобили МЧС ДНР в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. В Донецкой народной республике нашли самодельное взрывное устройство под железнодорожным полотном, сообщили в пресс-службе Министерства госбезопасности (МГБ).
Взрывчатку обнаружили недалеко от станции Мушкетово, где специалисты ведомства вели работу по выявлению и пресечению диверсий со стороны украинских силовиков.
В МГБ считают, что подрыв планировался во время прохождения состава, что привело бы к разрушению дороги и сходу поезда с путей. Устройство обезврежено.
В самопровозглашенных республиках не раз заявляли, что Киев устраивает диверсии в обход Минских соглашений и способствует усилению напряженности. Так, в августе в ДНР сообщили о подрыве силовиками четырех опор ЛЭП, а также о массированных обстрелах Горловки.
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