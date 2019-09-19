Правительство Украины хочет открыть рынок земли с октября 2020 года

КИЕВ, 19 сен - РИА Новости. Правительство Украины рассчитывает, что рынок земли в стране будет открыт с 1 октября 2020 года, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября 2019 года внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Кроме того, президент добавил, что принять закон о рынке земель и отменить срок необходимо до 1 декабря 2019 года.

"Мы открываем рынок земли не сразу. Мы думали сделать это с 1 июля следующего года, но проконсультировались с людьми, которые реально обрабатывают землю, они сказали, что не очень хорошая идея делать это летом. Поэтому сейчас та модель, которую мы предлагаем, предусматривает открытие рынка с 1 октября следующего года", - сказал Гончарук на встрече с аграриями в четверг.

Он отметил, что право купить землю получат только граждане Украины и украинские компании. Кроме того, право первоочередного выкупа земли получат те, кто сейчас ее арендует и обрабатывает. Правительство также намерено снизить стоимость кредитов для аграриев, чтобы они могли привлечь средства для покупки земли.

"Я рассчитываю, что следующим летом-осенью следующего года кредитование в гривне будет 11-12% в доступных банках. Мы понимаем, как это сделать", - сказал Гончарук.