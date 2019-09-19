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РИА Новости

Правительство Украины хочет открыть рынок земли с октября 2020 года

10:45 19.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Архивное фото
КИЕВ, 19 сен - РИА Новости. Правительство Украины рассчитывает, что рынок земли в стране будет открыт с 1 октября 2020 года, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября 2019 года внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Кроме того, президент добавил, что принять закон о рынке земель и отменить срок необходимо до 1 декабря 2019 года.
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"Мы открываем рынок земли не сразу. Мы думали сделать это с 1 июля следующего года, но проконсультировались с людьми, которые реально обрабатывают землю, они сказали, что не очень хорошая идея делать это летом. Поэтому сейчас та модель, которую мы предлагаем, предусматривает открытие рынка с 1 октября следующего года", - сказал Гончарук на встрече с аграриями в четверг.
Он отметил, что право купить землю получат только граждане Украины и украинские компании. Кроме того, право первоочередного выкупа земли получат те, кто сейчас ее арендует и обрабатывает. Правительство также намерено снизить стоимость кредитов для аграриев, чтобы они могли привлечь средства для покупки земли.
"Я рассчитываю, что следующим летом-осенью следующего года кредитование в гривне будет 11-12% в доступных банках. Мы понимаем, как это сделать", - сказал Гончарук.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
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