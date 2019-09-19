Пушков оценил слова Помпео о провале комплексов Patriot в Саудовской Аравии

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что противоракетные комплексы Patriot работают с "переменным успехом".
"Таким образом, полагаться на них нельзя. Зачем же их тогда покупать? Вершина абсурда: вводить санкции за отказ приобретать системы, которые работают "с переменным успехом". После этой истории альтернативы нашим С-400 нет", — написал он в твиттере.
17 сентября, 09:20Сказано в эфиреПутин предложил Саудовской Аравии купить у России ЗРК. Что ответит Эр-Рияд?Президент России предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400 после атаки дронов на нефтяные объекты королевства. Эксперт Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik назвал эту атаку "одиннадцатым сентября" для нефтяного мира.
В ночь на субботу беспилотники атаковали предприятия саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco. Из-за этого королевство потеряло более 50 процентов нефтедобычи.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, взяли на себя ответственность за атаку. В свою очередь, Помпео обвинил в ней Иран. Тегеран обвинения в свой адрес отвергает.
В понедельник Владимир Путин предложил Эр-Рияду купить российские комплексы С-300 или С-400.
17 сентября, 08:00РИА НовостиСаудиты против дронов, США против Ирана: Россия снимет сливки