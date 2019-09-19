Пушков оценил слова Помпео о провале комплексов Patriot в Саудовской Аравии

"Таким образом, полагаться на них нельзя. Зачем же их тогда покупать? Вершина абсурда: вводить санкции за отказ приобретать системы, которые работают "с переменным успехом". После этой истории альтернативы нашим С-400 нет", — написал он в твиттере.