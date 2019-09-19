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РИА Новости

Пушков оценил слова Помпео о провале комплексов Patriot в Саудовской Аравии

10:30 19.09.2019 (обновлено: 11:17 19.09.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что противоракетные комплексы Patriot работают с "переменным успехом".

"Таким образом, полагаться на них нельзя. Зачем же их тогда покупать? Вершина абсурда: вводить санкции за отказ приобретать системы, которые работают "с переменным успехом". После этой истории альтернативы нашим С-400 нет", — написал он в твиттере.

Президент РФ Владимир Путин на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
17 сентября, 09:20Сказано в эфире
Путин предложил Саудовской Аравии купить у России ЗРК. Что ответит Эр-Рияд?Президент России предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400 после атаки дронов на нефтяные объекты королевства. Эксперт Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik назвал эту атаку "одиннадцатым сентября" для нефтяного мира.
В ночь на субботу беспилотники атаковали предприятия саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco. Из-за этого королевство потеряло более 50 процентов нефтедобычи.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, взяли на себя ответственность за атаку. В свою очередь, Помпео обвинил в ней Иран. Тегеран обвинения в свой адрес отвергает.
В понедельник Владимир Путин предложил Эр-Рияду купить российские комплексы С-300 или С-400.
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Саудиты против дронов, США против Ирана: Россия снимет сливки
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМайк ПомпеоПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Алексей ПушковСаудовская АравияСШАВ мире
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Путин: "Для защиты своей страны, Саудовской Аравии достаточно закупить у России комплексы С-300 или С-400, которые надежно защитят любые объекты." - Для надежной защиты страны, необходима национальная ПРО в составе глобальной системы, а не отдельные комплексы! Путин это прекрасно понимает, но не приступает к решению проблемы ПРО и продвигает свою концепцию, злоупотребляя своим положением - по принципу 'не тот прав, кто прав, а тот прав, у кого больше прав', следование которому привело СССР на свалку истории...
19 сентября, 10:58
igor.guess
3381110037
А что, есть данные о применении С-400 против дронов? Пока есть данные только о безнаказанных бомбардировках Сирии нашими "партнёрами" и о российском самолёте, сбитом сири устаревшей советской ракетой.
19 сентября, 11:00
Адам Ваксель
338800031
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