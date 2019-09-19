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РИА Новости

Глава Эстонии заявила, что безвизовый режим для граждан Украины сохранится

10:01 19.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Архивное фото
ТАЛЛИН, 19 сен — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью украинскому изданию "Европейская правда" заверила, что безвизовый режим для приезжающих на работу в балтийскую республику граждан Украины не будет отменен.
Глава МВД Эстонии, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме на прошлой неделе распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают на работу в балтийскую республику. По словам министра, он намерен представить парламенту соответствующие законодательные инициативы. Ранее глава МВД заявил, что трудовые мигранты с Украины "отбирают работу" у эстонцев, что является проблемой для местных жителей из-за снижения расценок на работу.
"Прежде всего, это (EKRE - ред.) — новая партия, которая впервые в правительстве, и мы должны простить им их некомпетентность. В конце концов, безвизовый режим — это режим между ЕС и Украиной, а не между Украиной и Эстонией, и этого, я думаю, достаточно для ответа", – сказала Кальюлайд.
Президент отметила, что министр иностранных дел Урмас Рейнсалу быстро отреагировал на инициативу Хельме, заявив, что Эстония не будет менять подход к безвизовому режиму с Украиной. "Вы можете быть уверены в этом", – заверила президент.
ЕС ввел безвизовый режим для Украины 11 июня 2018 года. Граждане этой страны могут путешествовать внутри ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
По данным МВД Эстонии, в прошлом году более 20 тысяч иностранцев получили разрешение на краткосрочную работу в республике, большинство из них составляют граждане Украины (около 80%). Союз работодателей Эстонии считает, что число нелегальных работников в республике может достигать 10 тысяч человек, большинство из них, по данным союза, также составляют украинцы (64%).
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Керсти КальюлайдУрмас РейнсалуМарт ХельмеМВД ЭстонииЕвросоюзЭстонияТаллинУкраинаВ мире
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