Глава Эстонии заявила, что безвизовый режим для граждан Украины сохранится

"Прежде всего, это (EKRE - ред.) — новая партия, которая впервые в правительстве, и мы должны простить им их некомпетентность. В конце концов, безвизовый режим — это режим между ЕС и Украиной, а не между Украиной и Эстонией, и этого, я думаю, достаточно для ответа", – сказала Кальюлайд.