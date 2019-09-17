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РИА Новости

"Просто хомо советикусы". Почему прибалты хотят ограничить въезд украинцам

08:00 17.09.2019 (обновлено: 08:02 17.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Константин Севастьянов. Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил о намерении отменить безвизовый режим для граждан Украины, что вызвало скандал в республике. Если простые работяги в целом на стороне политика, то предприниматели резко критикуют его инициативу. С тревогой новости восприняли и на Украине. Перекроют ли "заробитчанам" путь в Прибалтику, разбиралось РИА Новости.

Наплыв остарбайтеров

Как только Украина получит неограниченный безвизовый режим с ЕС, она станет троянским конем, и ситуацию в свою пользу сможет использовать — кто бы мог подумать — Россия. Именно Москве, считает Март Хельме, выгодно, чтобы Эстонию наводнили русскоязычные иммигранты. "Те, кто приезжают сюда, — не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо советикусы. С востока на нас оказывается очень сильное миграционное давление, и оно нарастает", — сокрушается министр. Полностью прекратить миграцию не получится, но Эстония, по мнению Хельме, "должна иметь возможность решать, кого, когда и в каком количестве впускать".
В Эстонии найдется место только тем, кто морально готов ассимилироваться. А русскоязычным, которые хотят жить своим языком и обычаями, министр предлагает переезжать в Россию. К слову, на днях эстонский парламент отверг предложение оппозиционной Партии реформ об ускоренной ликвидации обучения на русском в школах нацменьшинств, дабы избежать ненужных волнений в обществе. И теперь Хельме беспокоится, что приезжие украинцы только увеличат удельный вес русскоязычных.
Высказывания Хельме никого не удивили. Он уже не раз выражал тревогу по поводу растущего числа гастарбайтеров в Эстонии — только за первые пять месяцев этого года оформили 16,5 тысячи разрешений на краткосрочную работу для иностранцев, в основном украинцев. А в 2018-м эстонский департамент полиции и погранохраны выдал порядка двадцати тысяч таких разрешений. При этом срочным видом на жительство в Эстонии (до пяти лет) обладают почти тридцать тысяч человек — это граждане России, Украины, Белоруссии и Индии.
И это лишь официальные данные — причем для страны с населением всего в 1,3 миллиона довольно солидные. Сколько же въехало украинских нелегалов на самом деле, не знает никто. С тех пор как Евросоюз разрешил гражданам Украины находиться в ЕС сроком до 90 дней, у "заробитчан" появилось гораздо больше возможностей ездить на сезонные работы.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПассажиры на перроне Центрального железнодорожного вокзала в Киеве
Пассажиры на перроне Центрального железнодорожного вокзала в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Пассажиры на перроне Центрального железнодорожного вокзала в Киеве

Эстония — для эстонцев

Стоит отметить, что 69-летний Хельме возглавляет довольно специфическую праворадикальную Консервативную народную партию (EKRE). Это националисты нового для стран Балтии типа — ярые евроскептики. Они борются за "эстонскую Эстонию", свободную от "засилья инородцев".
Когда в марте проходили очередные выборы в парламент, представители большинства эстонских партий зарекались сотрудничать с "экстремистами и маргиналами" из EKRE. Давал такие обещания и премьер-министр Эстонии Юри Ратас, но для возглавляемой им Центристской партии эти выборы оказались неудачными. Чтобы сохранить власть и политическое влияние, "центристам" пришлось создать коалицию с правыми партиями — "Отечеством" и EKRE. Благодаря антииммигрантских лозунгам праворадикалы завоевали в новом парламенте 19 мест (в прежнем созыве у них было всего семь).
Попав в коалицию, эстонские ультраправые получили несколько министерских постов — в частности, Хельме возглавил МВД. На новом месте он продолжил рассуждать об опасности наплыва в страну мигрантов. Но если раньше все ограничивалось голой риторикой, теперь министр решил приступить к конкретным действиям.

Закрыться или завезти сезонных рабочих

На Украине слова Хельме вызвали тревогу. Некоторые "ветераны АТО", искренне уверенные, что в Донбассе они "защищали от агрессивной России не только Украину, но и Евросоюз", восприняли инициативу эстонского министра как "удар ножом в спину".
© AFP 2019 / Raigo PajulaПредседатель Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме во время пресс-конференции в Таллине
Председатель Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме во время пресс-конференции в Таллине
© AFP 2019 / Raigo Pajula
Председатель Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме во время пресс-конференции в Таллине
В самой Эстонии мнения разошлись. "Предприниматели, конечно, рады возможности сэкономить на рабочей силе. Но государство обязано думать о том, чтобы в первую очередь его граждане были трудоустроены. Для такой маленькой страны, как Эстония, бесконтрольная миграция рабочей силы может обернуться катастрофой", — считает редактор таллинской газеты "Столица" Александр Чаплыгин. И насмешливо добавляет: "Предлагаю требовать от въезжающих с Украины не только паспорта, но и результаты генетической экспертизы, доказывающей истинно украинское происхождение трудового мигранта. Вопрос простой: или твой предок копал Черное море, или в Эстонии тебе делать нечего".
Эстонским бизнесменам, однако, не до шуток. Демографическая ситуация в республике не самая обнадеживающая, и многие переезжают в Западную Европу. "Очень много конкретных примеров, когда предприятие стоит перед выбором: закрыться или завезти сезонных рабочих, например с Украины", — констатирует председатель Центрального союза работодателей Арто Аас. Хозяин мебельной фабрики Энн Вескимяги видит дополнительную проблему в том, что образовательная система Эстонии массово штампует администраторов и бизнес-менеджеров. А вот найти "технаря", да с золотыми руками — задача, по его словам, не самая простая.
Политик и бизнесмен Мартин Репинский, у которого на ферме трудятся приезжие с Украины, объясняет: "Есть работа, где нужно много людей на один-два месяца: например собрать клубнику. В Эстонии нет столько рабочих рук. Поэтому я за то, чтобы официально можно было привозить больше дешевой рабочей силы для некоторых сфер экономики".

Исключительные условия в ЕС

А вот простые работяги недовольны наплывом конкурентов. Независимый эстонский профсоюз моряков (EMSA) пожаловался, что украинских моряков принимают на эстонские суда без визы, разрешения на работу или регистрации. В EMSA считают, что почти пять тысяч профессиональных моряков из Эстонии вынуждены трудиться за рубежом как раз из-за нехватки рабочих мест дома. Председатель профсоюза Юри Лембер указывает, что эстонские моряки проигрывают свои места "дешевой рабочей силе с Украины".
CC BY-SA 2.0 / Ilya / Morning in Tallinn HarborПорт Таллина
Порт Таллина
CC BY-SA 2.0 / Ilya / Morning in Tallinn Harbor
Порт Таллина
Высказывания Хельме об украинцах резко противоречат риторике президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Встречаясь с президентом Владимиром Зеленским, она похвалила украинские "реформы" и выразила надежду, что Украина когда-нибудь "своей историей успеха сможет стать примером для всего мира".
Хельме и Кальюлайд не раз обменивались публичными резкостями и даже обвинениями в профнепригодности. В системе государственного устройства Эстонии у президента власть почти номинальная. И все же для того чтобы заручиться поддержкой, Хельме нужно договориться с партнерами по коалиции — Центристской партией и "Отечеством". Но они пока не очень готовы идти наперекор воле ЕС и в одном отдельном государстве возводить миграционные барьеры. Недаром Хельме открыто выражает неприязнь к Евросоюзу и не стесняется сравнивать его с другим Союзом — Советским.
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ПрибалтикаЕвросоюзУкраина
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