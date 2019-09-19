В ЛНР заявили о попытке взрыва моста в Луганске

ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Попытка взрыва моста произошла в Луганске, он не разрушен, на месте работают правоохранители, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах самопровозглашенной Луганской народной республики.
"Пытались подорвать опоры", - сказал собеседник агентства. По его словам, мост не разрушен, на месте работают правоохранители.
Информацию о попытке подрыва моста подтвердил в Telegram-канале бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Подтверждая свою риторику продолжения войны в Донбассе, вчера Украина отказалась подписывать договор о реализации "формулы Штайнмайера", а сегодня ночью в Луганске в районе лесоторгового был взорван мост", - написал Марочко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.