В Петербурге загорелась машина после столкновения с автобусом

"Около 01.15 в Петродворцовом районе водитель, управляя автомобилем BMW, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом "Волгобус". В результате ДТП BMW сгорел, водитель в средней степени вреда здоровью, его пассажир погиб в машине", - сказано в сообщении.