Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T09:26Z
https://ria.ru/20190919/1558835928.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154986/17/1549861764_0:0:3242:1824_1036x0_80_0_0_63d63882245352c6f4477956f7f38b95.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

КПРФ выдвинет Шувалову на пост спикера Мосгордумы

09:24 19.09.2019 (обновлено: 09:26 19.09.2019)
476
© РИА Новости / Алексей КуденкоЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Партия КПРФ выдвинет депутата Елену Шувалову на пост председателя Мосгордумы, на пост замглавы МГД выдвигается Николай Губенко, сообщил РИА Новости член фракции КПРФ и депутат МГД Леонид Зюганов.
"На пост председателя Мосгордумы мы выдвигаем Елену Шувалову, на пост заместителя председателя Николая Губенко", - сообщил Зюганов.
Он также добавил, что фракцию КПРФ в Мосгордуме возглавит Николай Зубрилин. Депутат сказал, что станет замглавы фракции совместно с Павлом Тарасовым.
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва прошли 8 сентября. Итоговая явка избирателей составила 21,77%. После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы лидировали в 26 округах, депутаты от КПРФ занимали 13 мест, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" - по три. Московская городская избирательная комиссия признала выборы депутатов Мосгордумы по 45 одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными. МГИК установил, что в столичный парламент избраны 45 депутатов.
Мэр Москвы Сергей Собянин на торжественной церемонии принесения присяги депутатами Московской городской думы VII созыва 2019 года
17 сентября, 15:38Выборы в Мосгордуму
Собянин: городские службы помогут депутатам МГД выполнять наказы москвичей
311001
Обсудить 0
Выборы в МосгордумуЕлена ШуваловаКПРФЯблокоМосковская городская думаНиколай ГубенкоМоскваРоссияПолитика
Рекомендуем
Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Врач рассказал подробности диагноза Заворотнюк
Лента
новостей
Девочка идет через лес
СМИ: под Липецком семья инсценировала пропажу дочки, не желая вести в школу
Cтоматологический кабинет
Новая опасность зубных имплантатов обнаружена сибирскими учеными
Девушка курит электронную сигарету
Канадские медики заявили о первом случае заболевания, связанного с вейпом
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Пивной фестиваль
Эксперты: потребление 200 мл вина в день не нанесет сильного вреда здоровью
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Красноярский детсад заплатит за ударившего ребенка воспитателя
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину после атаки на НПЗ
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
"Роскосмос" выяснил причины появления "дыры" в обшивке "Союза"
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Генпрокуратура попросила выпустить Павла Устинова из СИЗО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:14В Луганске рассказали о мощности бомб, использованных при теракте
17:14В нижегородском заповеднике медведица с медвежатами попала в фотоловушку
17:10Эр-Рияд заявил, что ответит на атаку на НПЗ согласно международному праву
17:05Калифорнию лишили части прав на установление своих стандартов выхлопов
17:04Умер актер Сергей Афанасьев
17:01Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам
16:59В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними
16:59Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу
16:58Защита программиста Котова попросила выпустить его из СИЗО
16:57Помпео готов предоставить Трампу информацию об атаках в Саудовской Аравии
16:56Верховная рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины
16:56Эстония отказалась участвовать во встрече министров ЕС по вопросам миграции
16:55Аксенов заявил, что не принуждает глав городов и районов уйти в отставку
16:50МИД назвал решение США урезать финансовую помощь Афганистану прагматичным
16:50Полиция выселила 270 мигрантов из двух захваченных зданий в центре Афин
16:46Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
16:41В Китае призвали укреплять контакты с Россией
16:39Пострадавшего в ДТП с автобусом под Ярославлем ребенка выписали из больницы
16:38Помпео: США не выделят 160 миллионов долларов Афганистану из-за коррупции
16:37"Нельзя игнорировать". Генпрокуратура попросила выпустить Устинова из СИЗО
Лента новостейМолния