КПРФ выдвинет Шувалову на пост спикера Мосгордумы

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Партия КПРФ выдвинет депутата Елену Шувалову на пост председателя Мосгордумы, на пост замглавы МГД выдвигается Николай Губенко, сообщил РИА Новости член фракции КПРФ и депутат МГД Леонид Зюганов.
"На пост председателя Мосгордумы мы выдвигаем Елену Шувалову, на пост заместителя председателя Николая Губенко", - сообщил Зюганов.
Он также добавил, что фракцию КПРФ в Мосгордуме возглавит Николай Зубрилин. Депутат сказал, что станет замглавы фракции совместно с Павлом Тарасовым.
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва прошли 8 сентября. Итоговая явка избирателей составила 21,77%. После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы лидировали в 26 округах, депутаты от КПРФ занимали 13 мест, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" - по три. Московская городская избирательная комиссия признала выборы депутатов Мосгордумы по 45 одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными. МГИК установил, что в столичный парламент избраны 45 депутатов.