КПРФ выдвинет Шувалову на пост спикера Мосгордумы

Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото

Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Партия КПРФ выдвинет депутата Елену Шувалову на пост председателя Мосгордумы, на пост замглавы МГД выдвигается Николай Губенко, сообщил РИА Новости член фракции КПРФ и депутат МГД Леонид Зюганов.

"На пост председателя Мосгордумы мы выдвигаем Елену Шувалову, на пост заместителя председателя Николая Губенко", - сообщил Зюганов.

Он также добавил, что фракцию КПРФ в Мосгордуме возглавит Николай Зубрилин. Депутат сказал, что станет замглавы фракции совместно с Павлом Тарасовым.