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РИА Новости

Опубликовано видео задержания мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве

08:54 19.09.2019 (обновлено: 09:38 19.09.2019)
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава пресс-службы Национальной полиции Украины Ярослав Тракало опубликовал на фейсбуке видео задержания мужчины, угрожавшего подорвать мост "Метро" в Киеве.
На кадрах видно, что мужчина сдался без единого выстрела. Он выбросил из машины оружие, а затем сам вышел навстречу спецназовцам.
Задержанный — уроженец Симферополя. По данным СМИ, он служил в рядах ВСУ в Донбассе, но был приговорен к гаупвахте за самоволку. Киевская полиция эту информацию не подтвердила.
Сотрудники правоохранительных органов нашли на месте задержания тубус от гранатомета, охотничье ружье, нарезной карабин и пистолет.
Следствие возбудило уголовное дело по статье "Подготовка теракта". Задержанному грозит пожизненное заключение.
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