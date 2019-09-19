Опубликовано видео задержания мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава пресс-службы Национальной полиции Украины Ярослав Тракало опубликовал на Глава пресс-службы Национальной полиции Украины Ярослав Тракало опубликовал на фейсбуке видео задержания мужчины, угрожавшего подорвать мост "Метро" в Киеве.

На кадрах видно, что мужчина сдался без единого выстрела. Он выбросил из машины оружие, а затем сам вышел навстречу спецназовцам.

Задержанный — уроженец Симферополя. По данным СМИ, он служил в рядах ВСУ в Донбассе, но был приговорен к гаупвахте за самоволку. Киевская полиция эту информацию не подтвердила.

Сотрудники правоохранительных органов нашли на месте задержания тубус от гранатомета, охотничье ружье, нарезной карабин и пистолет.