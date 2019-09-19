Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T08:46Z
https://ria.ru/20190919/1558834478.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155052/07/1550520714_0:53:1001:616_1036x0_80_0_0_7b758b2be773b4dcd0cbb7a90302e55b.jpg
РИА Новости

В Мумбаи закрыли школы и колледжи из-за надвигающихся ливней

08:46 19.09.2019
351
CC BY-SA 2.0 / Ashwin John / Mumbai Night LightsМумбаи, Индия
Мумбаи, Индия
CC BY-SA 2.0 / Ashwin John / Mumbai Night Lights
Мумбаи, Индия. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министр образования индийского штата Махараштра Ашиш Шелар сообщил, что в экономической столице Индии Мумбаи будут закрыты все школы и колледжи в связи с прогнозами сильных ливней.
Ранее сообщалось, что в начале сентября местные власти кратковременно приостанавливали работу учебных заведений мегаполиса из-за непрекращающихся ливней, которые парализовали движение.
"Учитывая прогнозы обильных осадков, в качестве меры предосторожности сегодня, 19 сентября 2019 года, объявлен выходной день для всех школ и колледжей в Мумбаи, (в городе - ред.) Тхане и (в районе - ред.) Конкан. Региональные управления в других частях Махараштры должны принять решения исходя из условий на местах", - написал министр в своем Twitter.
Журнал India Today уточняет, что в среду индийский метеорологический департамент прогнозировал, что в мегаполисе Мумбаи и близлежащем округе Райгад в четверг пройдут "чрезвычайно сильные дожди". Департамент выпустил предупреждение о "красном уровне тревоги" в связи с грядущими ливнями в этих районах.
Паводок
30 августа, 05:37РИА Новости
В Приморье из-за ливней сель сошел на железнодорожные пути
По словам одного из чиновников, пишет издание, такое предупреждение указывает на выпадение более 204 мм осадков за 24 часа, начиная с утра четверга. Ожидается, что сильные ливни будут продолжаться в Мумбаи и Райгаде и в пятницу.
В конце июня в южные и западные районы Индии пришли муссонные ливни, что привело к затоплению целого ряда населенных пунктов. В общей сложности были эвакуированы несколько сотен тысяч человек, имеются многочисленные жертвы. По оценкам специалистов, нынешний муссон стал для Индии одним из самых разрушительных за последние 10 лет.
010000
Обсудить 0
МумбаиВ мире
Рекомендуем
На месте взрыва заминированной машины в городе Калат в провинции Забуль, Афганистан. 19 сентября 2019
Число погибших при взрыве на юге Афганистана выросло до 12 человек
РИА
Новости
Сейсмограф
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Работы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония
Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
Погрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
Сахалинский суд не удовлетворил апелляцию по косаткам из бухты в Приморье
Лента
новостей
Гуманитарный конвой из России
В Луганск прибыла автоколонна с гуманитарной помощью из России
Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя
Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты
Земля с борта Международной космической станции
В НАСА отметили рост уровня CO2 в атмосфере Земли
Полиция
В Омской области трех подростков заподозрили в изнасиловании сверстницы
Пленные японские солдаты
Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ
Полиция в Афганистане
В Афганистане тридцать человек погибли в результате авиаудара, сообщили СМИ
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 17 сентября 2019
На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в РФ в Москве
ОАЭ присоединились к международной коалиции по безопасности на море
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:16В ЛНР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту в Луганске
17:14В Луганске рассказали о мощности бомб, использованных при теракте
17:14В нижегородском заповеднике медведица с медвежатами попала в фотоловушку
17:10Эр-Рияд заявил, что ответит на атаку на НПЗ согласно международному праву
17:05Калифорнию лишили части прав на установление своих стандартов выхлопов
17:04Умер актер Сергей Афанасьев
17:01Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам
16:59В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними
16:59Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу
16:58Защита программиста Котова попросила выпустить его из СИЗО
16:57Помпео готов предоставить Трампу информацию об атаках в Саудовской Аравии
16:56Верховная рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины
16:56Эстония отказалась участвовать во встрече министров ЕС по вопросам миграции
16:55Аксенов заявил, что не принуждает глав городов и районов уйти в отставку
16:50МИД назвал решение США урезать финансовую помощь Афганистану прагматичным
16:50Полиция выселила 270 мигрантов из двух захваченных зданий в центре Афин
16:46Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
16:41В Китае призвали укреплять контакты с Россией
16:39Пострадавшего в ДТП с автобусом под Ярославлем ребенка выписали из больницы
16:38Помпео: США не выделят 160 миллионов долларов Афганистану из-за коррупции
Лента новостейМолния