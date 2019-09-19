В Мумбаи закрыли школы и колледжи из-за надвигающихся ливней

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министр образования индийского штата Махараштра Ашиш Шелар сообщил, что в экономической столице Индии Мумбаи будут закрыты все школы и колледжи в связи с прогнозами сильных ливней.

Ранее сообщалось, что в начале сентября местные власти кратковременно приостанавливали работу учебных заведений мегаполиса из-за непрекращающихся ливней, которые парализовали движение.

"Учитывая прогнозы обильных осадков, в качестве меры предосторожности сегодня, 19 сентября 2019 года, объявлен выходной день для всех школ и колледжей в Мумбаи, (в городе - ред.) Тхане и (в районе - ред.) Конкан. Региональные управления в других частях Махараштры должны принять решения исходя из условий на местах", - написал министр в своем Twitter

Журнал India Today уточняет, что в среду индийский метеорологический департамент прогнозировал, что в мегаполисе Мумбаи и близлежащем округе Райгад в четверг пройдут "чрезвычайно сильные дожди". Департамент выпустил предупреждение о "красном уровне тревоги" в связи с грядущими ливнями в этих районах.

По словам одного из чиновников, пишет издание, такое предупреждение указывает на выпадение более 204 мм осадков за 24 часа, начиная с утра четверга. Ожидается, что сильные ливни будут продолжаться в Мумбаи и Райгаде и в пятницу.