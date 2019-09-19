Президент Эстонии заявила об усталости от Украины

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Европе устали от Украины, поскольку Киев не следует советам западных партнеров, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью В Европе устали от Украины, поскольку Киев не следует советам западных партнеров, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью "Европейской правде"

Так глава республики ответила на замечание журналиста, что несмотря на поддержку Таллина Киеву, в "более широкой Европе" все сильнее наблюдается усталость от Украины.

"Да. И причина усталости – в том, что мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика – менее олигархической и так далее", — сказала Кальюлайд.