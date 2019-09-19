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РИА Новости

Президент Эстонии заявила об усталости от Украины

06:54 19.09.2019 (обновлено: 11:14 19.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Европе устали от Украины, поскольку Киев не следует советам западных партнеров, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью "Европейской правде".
Так глава республики ответила на замечание журналиста, что несмотря на поддержку Таллина Киеву, в "более широкой Европе" все сильнее наблюдается усталость от Украины.
"Да. И причина усталости – в том, что мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика – менее олигархической и так далее", — сказала Кальюлайд.
Президент также добавила, что в ее стране осознают, что часть государств – членов Европейского союза все равно "поступится интересами Киева ради экономических отношений с Москвой", даже если Украина добьется успехов в борьбе с коррупцией.
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Ситуация на УкраинеКерсти КальюлайдЕвропаУкраинаВ мире
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Во как мозги у этой дамочки прозрели Чего вдруг?! Не от того ли что Россия перестала вам помогать постоянно и учитывать ваше положение. Это я о прибалтийских карликах.
19 сентября, 07:24
Евстафий Погорелый
165101006
Как только американцы переложили бремя финансирования демократизации 404 на лимитрофов, все резко устали от 404. Платить - не языками чесать.
19 сентября, 07:55
Елка Полевая
152171003
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