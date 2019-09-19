Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп

ТОКИО, 19 сен – РИА Новости. Правительство Японии сформировало маршрут и содержание первого пилотного туристического проекта на Итурупе и Кунашире в рамках совместной с Россией экономической деятельности на островах, сообщила телекомпания Правительство Японии сформировало маршрут и содержание первого пилотного туристического проекта на Итурупе и Кунашире в рамках совместной с Россией экономической деятельности на островах, сообщила телекомпания NHK

Поездка намечена на шесть дней с 11 октября и будет включать в себя посещение горячих источников и Белых скал на Итурупе, собора русской православной церкви и музея на Кунашире. В поездке примет участие 50 человек.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута между лидерами двух стран во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности. В 2017 и 2018 годах состоялись поездки представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов.