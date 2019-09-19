Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп

ТОКИО, 19 сен – РИА Новости. Правительство Японии сформировало маршрут и содержание первого пилотного туристического проекта на Итурупе и Кунашире в рамках совместной с Россией экономической деятельности на островах, сообщила телекомпания NHK.
Поездка намечена на шесть дней с 11 октября и будет включать в себя посещение горячих источников и Белых скал на Итурупе, собора русской православной церкви и музея на Кунашире. В поездке примет участие 50 человек.
Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута между лидерами двух стран во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности. В 2017 и 2018 годах состоялись поездки представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов.
Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора. Договоренность об осуществлении первого пилотного туристического проекта была достигнута во время встречи на высшем уровне между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом России Владимиром Путиным.