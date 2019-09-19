В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, Киев должен идти на переговоры с другой стороной, которая, в свою очередь, также "должна чем-то пожертвовать". Он подчеркнул, что в вопросе мира нужен компромисс.
"Военного решения этого конфликта нет. Давайте не успокаивать себя иллюзиями. Если уже зазывать решать это таким путем, то делать нужно все в окопе, а не здесь", — отметил Гетманцев.
Депутат также раскритиковал идею наделения Донбасса особым статусом, поскольку, по его мнению, это якобы может привести к развалу страны.
"Вещи, которые касаются нашего суверенитета, мы не готовы обсуждать. Мы также не готовы рассматривать изменения в конституцию Украины про особый статус Донбасса. Это является прямой федерализацией Украины, что в итоге приведет к ее фактическому распаду", — заключил политик.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru