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РИА Новости

В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

05:59 19.09.2019 (обновлено: 10:44 19.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкАвтобус на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
Автобус на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, Киев должен идти на переговоры с другой стороной, которая, в свою очередь, также "должна чем-то пожертвовать". Он подчеркнул, что в вопросе мира нужен компромисс.
"Военного решения этого конфликта нет. Давайте не успокаивать себя иллюзиями. Если уже зазывать решать это таким путем, то делать нужно все в окопе, а не здесь", — отметил Гетманцев.
Депутат также раскритиковал идею наделения Донбасса особым статусом, поскольку, по его мнению, это якобы может привести к развалу страны.
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"Вещи, которые касаются нашего суверенитета, мы не готовы обсуждать. Мы также не готовы рассматривать изменения в конституцию Украины про особый статус Донбасса. Это является прямой федерализацией Украины, что в итоге приведет к ее фактическому распаду", — заключил политик.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Даниил ГетманцевСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А жертвы среди мирных граждан Донбасса которые были до этого момента не считаются? Или их мало было? На здании рады пора менять вывеску на «ГЕСТАПО»
19 сентября, 07:51
РСРоман Славянский
22010403
Все правильно- чем будет больше жертв в Раде, тем быстрее закончится конфликт на Донбассе.
19 сентября, 06:34
super.ket007a
18750207
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