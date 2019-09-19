В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

Автобус на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne

По его словам, Киев должен идти на переговоры с другой стороной, которая, в свою очередь, также "должна чем-то пожертвовать". Он подчеркнул, что в вопросе мира нужен компромисс.

"Военного решения этого конфликта нет. Давайте не успокаивать себя иллюзиями. Если уже зазывать решать это таким путем, то делать нужно все в окопе, а не здесь", — отметил Гетманцев.

Депутат также раскритиковал идею наделения Донбасса особым статусом, поскольку, по его мнению, это якобы может привести к развалу страны.

"Вещи, которые касаются нашего суверенитета, мы не готовы обсуждать. Мы также не готовы рассматривать изменения в конституцию Украины про особый статус Донбасса. Это является прямой федерализацией Украины, что в итоге приведет к ее фактическому распаду", — заключил политик.