Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой

28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оставил подпись на стене на границе с Мексикой в штате Калифорния, сообщает газета Президент США Дональд Трамп оставил подпись на стене на границе с Мексикой в штате Калифорния, сообщает газета Hill

Как пишет издание, Трамп после пресс-конференции на южной границе США подошел к стене и расписался маркером.

"Очень жарко. Стена, к ней невозможно прикоснуться. Можно жарить яичницу на этой стене", - цитирует Hill президента.

Кроме того, Трамп опубликовал в Twitter видео, на котором, он, в частности, пожимает руку военнослужащим пограничной службы и позирует вместе с ними для фотографий.

GREAT progress on the Border Wall! pic.twitter.com/TvOYxgsBSv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 сентября 2019 г.

Ранее администрация Трампа заявила, что возьмет около 3,6 миллиарда долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой из других статей бюджета. Трамп воспользовался для этого объявлением режима ЧП на границе, которое позволяет задействовать средства, уже выделенные конгрессом на другие цели.