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РИА Новости

Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой

05:26 19.09.2019 (обновлено: 07:20 19.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оставил подпись на стене на границе с Мексикой в штате Калифорния, сообщает газета Hill.
Как пишет издание, Трамп после пресс-конференции на южной границе США подошел к стене и расписался маркером.
"Очень жарко. Стена, к ней невозможно прикоснуться. Можно жарить яичницу на этой стене", - цитирует Hill президента.
Кроме того, Трамп опубликовал в Twitter видео, на котором, он, в частности, пожимает руку военнослужащим пограничной службы и позирует вместе с ними для фотографий.
Ранее администрация Трампа заявила, что возьмет около 3,6 миллиарда долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой из других статей бюджета. Трамп воспользовался для этого объявлением режима ЧП на границе, которое позволяет задействовать средства, уже выделенные конгрессом на другие цели.
Трамп предпринял односторонние шаги после ряда неудачных попыток добиться от конгресса финансирования строительства стены. Из-за этих разногласий в начале 2019 года федеральное правительство жило более месяца без одобренного бюджета, что привело к сокращению работы ряда министерств и ведомств.
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