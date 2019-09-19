Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН

ООН, 19 сен — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя принял недавно назначенную главу миссии США при организации Келли Крафт и выразил надежду на конструктивную работу в Совбезе ООН, сообщается в Постпред России при ООН Василий Небензя принял недавно назначенную главу миссии США при организации Келли Крафт и выразил надежду на конструктивную работу в Совбезе ООН, сообщается в Twitter российского постпредства.

Этот визит стал первой отдельной личной встречей российского и нового американского постпредов при ООН.

Крафт была выдвинута на пост в ООН Дональдом Трампом после того, как Хезер Науэрт сняла свою кандидатуру. Предыдущий постпред США при международной организации Никки Хейли ушла в отставку в конце 2018 года.