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РИА Новости

Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН

04:54 19.09.2019 (обновлено: 05:39 19.09.2019)
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
ООН, 19 сен — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя принял недавно назначенную главу миссии США при организации Келли Крафт и выразил надежду на конструктивную работу в Совбезе ООН, сообщается в Twitter российского постпредства.
Этот визит стал первой отдельной личной встречей российского и нового американского постпредов при ООН.
Крафт была выдвинута на пост в ООН Дональдом Трампом после того, как Хезер Науэрт сняла свою кандидатуру. Предыдущий постпред США при международной организации Никки Хейли ушла в отставку в конце 2018 года.
Демократы в процессе утверждения критиковали Крафт за недостаток опыта во внешней политике. Они также заявляли, что Крафт в бытность послом в Канаде пренебрегала своими обязанностями и отсутствовала в этой стране более 350 дней за 21 месяц работы.
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