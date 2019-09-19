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РИА Новости

Трамп назвал отличным решение ФРС снизить базовую процентную ставку

03:08 19.09.2019
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© REUTERS / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице, Франция
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице, Франция
© REUTERS / Christian Hartmann
ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одобрил решение Федеральной резервной системы страны снизить базовую процентную ставку.
ФРС в среду, как и ожидалось, решила снизить ставку на 0,25 п.п. – до 1,75-2%. После этого американские фондовые индексы начали снижаться в пределах 1%, но в итоге остались вблизи уровней вторника.
"Я думаю, что это отлично. Честно говоря, им надо было действовать быстрее … Думаю, они (ФРС – ред.) допустили кое-какие ошибки, но несмотря на это у нас прекрасная экономика", - заявил журналистам Трамп, слова которого распространила пресс-служба главы государства.
Трамп регулярно критикует ФРС и его главу Джерома Пауэлла за финансовую политику. Так, в среду президент упрекнул Пауэлла в недостаточном, по его мнению, понижении ставки.
Председатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл выступает на пресс-конференции после заседания Федерального комитета по открытым рынкам. 18 сентября 2019
Вчера, 22:41РИА Новости
Пауэлл в ответ на критику напомнил Трампу о независимости центробанка
"Джей Пауэлл и ФРС снова "провалились". Ни смелости, ни чувства реальности, никакого видения (ситуации)! Ужасный коммуникатор!" - написал Трамп в Twitter.
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Джером ПауэллДональд ТрампФедеральная резервная система СШАTwitterЭкономика
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