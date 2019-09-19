Трамп назвал отличным решение ФРС снизить базовую процентную ставку

ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одобрил решение Федеральной резервной системы страны снизить базовую процентную ставку.

ФРС в среду, как и ожидалось, решила снизить ставку на 0,25 п.п. – до 1,75-2%. После этого американские фондовые индексы начали снижаться в пределах 1%, но в итоге остались вблизи уровней вторника.

"Я думаю, что это отлично. Честно говоря, им надо было действовать быстрее … Думаю, они (ФРС – ред.) допустили кое-какие ошибки, но несмотря на это у нас прекрасная экономика", - заявил журналистам Трамп, слова которого распространила пресс-служба главы государства.

Трамп регулярно критикует ФРС и его главу Джерома Пауэлла за финансовую политику. Так, в среду президент упрекнул Пауэлла в недостаточном, по его мнению, понижении ставки.