Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019

ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США не будут терпеть "угрожающее поведение" Ирана, который саудовские и американские власти обвиняют в атаках на нефтяные объекты королевства в минувшие выходные.

"Сегодня встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, чтобы обсудить беспрецедентные нападения на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. США поддерживают Саудовскую Аравию и поддерживают ее право на самооборону. Угрожающее поведение иранского режима недопустимо", — написал Помпео в Twitter

Помпео находится с визитом в Саудовской Аравии, после чего посетит Объединенные Арабские Эмираты.

В свою очередь пресс-служба госдепартамента также сообщила о встрече госсекретаря с наследным принцем.

"Госсекретарь и наследный принц обсудили недавние нападения Ирана на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Секретарь и наследный принц согласились с тем, что это неприемлемое и беспрецедентное нападение, которое не только угрожает национальной безопасности Саудовской Аравии, но и ставит под угрозу жизни всех американских граждан, живущих и работающих в Саудовской Аравии, а также мировое энергоснабжение в целом", — говорится в сообщении.

Помпео и Мухаммед бен Сальман обсудили "необходимость объединения усилий международного сообщества для противодействия сохраняющейся угрозе иранского режима" и согласились с тем, что "иранский режим должен нести ответственность за свое продолжающееся агрессивное, безрассудное и угрожающее поведение".

Как сообщает саудовское информационное агентство SPA , Мухаммед бен Сальман заявил на встрече с Помпео, что эти нападения были направлены на подрыв безопасности региона и причинение ущерба мировым поставках энергоресурсов и мировой экономике.

Атака на нефтяные объекты

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовские власти 17 сентября объявили, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.