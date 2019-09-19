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РИА Новости

Помпео заявил, что США не будут терпеть "угрожающее поведение" Ирана

01:59 19.09.2019 (обновлено: 05:44 19.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США не будут терпеть "угрожающее поведение" Ирана, который саудовские и американские власти обвиняют в атаках на нефтяные объекты королевства в минувшие выходные.
"Сегодня встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, чтобы обсудить беспрецедентные нападения на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. США поддерживают Саудовскую Аравию и поддерживают ее право на самооборону. Угрожающее поведение иранского режима недопустимо", — написал Помпео в Twitter.
Помпео находится с визитом в Саудовской Аравии, после чего посетит Объединенные Арабские Эмираты.
В свою очередь пресс-служба госдепартамента также сообщила о встрече госсекретаря с наследным принцем.
Дмитрий Песков
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"Госсекретарь и наследный принц обсудили недавние нападения Ирана на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Секретарь и наследный принц согласились с тем, что это неприемлемое и беспрецедентное нападение, которое не только угрожает национальной безопасности Саудовской Аравии, но и ставит под угрозу жизни всех американских граждан, живущих и работающих в Саудовской Аравии, а также мировое энергоснабжение в целом", — говорится в сообщении.
Помпео и Мухаммед бен Сальман обсудили "необходимость объединения усилий международного сообщества для противодействия сохраняющейся угрозе иранского режима" и согласились с тем, что "иранский режим должен нести ответственность за свое продолжающееся агрессивное, безрассудное и угрожающее поведение".
Как сообщает саудовское информационное агентство SPA, Мухаммед бен Сальман заявил на встрече с Помпео, что эти нападения были направлены на подрыв безопасности региона и причинение ущерба мировым поставках энергоресурсов и мировой экономике.

Атака на нефтяные объекты

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовские власти 17 сентября объявили, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Тегеран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью. В среду в минобороны Саудовской Аравии также обвинили Иран в атаке при помощи беспилотников и крылатых ракет.
Госсекретарь США Майк Помпео
10 сентября, 17:05РИА Новости
Помпео прокомментировал отсутствие сотрудничества Ирана с МАГАТЭ
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМайк ПомпеоГосударственный департамент СШАСаудовская АравияИранСШАTwitterВ мире
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