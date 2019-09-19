Робот "Федор" предложил заселить роботами планеты Солнечной системы

Робота "Федора" отправили на околоземную орбиту 22 августа на корабле "Союз МС-14". Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. 7 сентября робот вернулся на Землю. Во время полета он выполнил ряд заданий под управлением космонавта. В настоящее время робот завершил прохождение послеполетного тестирования.