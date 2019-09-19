Робот "Федор" предложил заселить роботами планеты Солнечной системы

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российский космический робот "Федор" предложил создать на Марсе и других планетах колонии роботов-аватаров для покорения планет Солнечной системы.
"Луна, Марс... Для покорения планет Солнечной системы должны быть созданы колонии роботов-аватаров. Роботы готовы дать свои предложения по техническому облику будущей антропоморфной системы, способной обеспечить развёртывание и обслуживание научных станций в далёком космосе", - говорится в сообщении в Twitter от имени робота.
Робота "Федора" отправили на околоземную орбиту 22 августа на корабле "Союз МС-14". Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. 7 сентября робот вернулся на Землю. Во время полета он выполнил ряд заданий под управлением космонавта. В настоящее время робот завершил прохождение послеполетного тестирования.