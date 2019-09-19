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РИА Новости

Робот "Федор" предложил заселить роботами планеты Солнечной системы

01:45 19.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСотрудники ракетно-космической корпорации "Энергия" извлекают робота Федора из спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-14" после полета на МКС
Сотрудники ракетно-космической корпорации Энергия извлекают робота Федора из спускаемого аппарата космического корабля Союз МС-14 после полета на МКС
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российский космический робот "Федор" предложил создать на Марсе и других планетах колонии роботов-аватаров для покорения планет Солнечной системы.
"Луна, Марс... Для покорения планет Солнечной системы должны быть созданы колонии роботов-аватаров. Роботы готовы дать свои предложения по техническому облику будущей антропоморфной системы, способной обеспечить развёртывание и обслуживание научных станций в далёком космосе", - говорится в сообщении в Twitter от имени робота.
Робота "Федора" отправили на околоземную орбиту 22 августа на корабле "Союз МС-14". Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. 7 сентября робот вернулся на Землю. Во время полета он выполнил ряд заданий под управлением космонавта. В настоящее время робот завершил прохождение послеполетного тестирования.
Робота Федор в специальном футляре после полета на МКС на территории ракетно-космической корпорации Энергия
01:00РИА Новости
Робот "Федор" во время полета на МКС перевыполнил план, сообщил разработчик
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Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоссияTwitter
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