Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T10:34Z
https://ria.ru/20190919/1558831927.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/106257/44/1062574454_0:107:2048:1259_1036x0_80_0_0_82089b6a28d6d8e3f406041b4f44bf16.jpg
РИА Новости

В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией

01:44 19.09.2019 (обновлено: 10:34 19.09.2019)
52149
© Flickr / US Embassy Kabul AfghanistanГенерал Джозеф Данфорд
Генерал Джозеф Данфорд
© Flickr / US Embassy Kabul Afghanistan
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд. Об этом сообщается на сайте Пентагона.
По словам генерала, министры обороны стран Североатлантического альянса признают, что Россия является конкурентом в военной сфере, а преимущества НАТО перед ней сошли на нет, поэтому в мае главы оборонных ведомств приняли новую стратегию альянса.
Он добавил, что на прошедшей с 13 по 15 сентября встрече министров обороны стран Североатлантического альянса обсуждали общую концепцию НАТО по обороне и сдерживанию и основополагающую концепцию операций альянса.
"Мы вносим согласованность в планирование внутри НАТО и предпринимаем совместные усилия для наращивания военного потенциала", — сказал он.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
Вчера, 05:29Новое оружие России
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
В конце мая военный комитет НАТО принял новую стратегию альянса, положения которой не стали раскрывать. В информационных материалах НАТО сообщалось, что стратегия направлена на "адаптацию Североатлантического альянса ко все более сложным вызовам безопасности", а также на определение параметров "эффективного сдерживания и обороны", процесса принятия решений, будущих планов, обеспечения "согласованности общих усилий".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг еще до одобрения нового документа заявлял, что обновленная военная стратегия нужна альянсу из-за "ядерной угрозы" со стороны России и новых вызовов на востоке и юге.
1214181171352
Обсудить 78
Джозеф ДанфордМинистерство обороны СШАНАТОЙенс СтолтенбергРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Надо вбухать ещё 700 лярдов американских рублей и тогда вам будет счастье. Вам чего там, плохо спится, от того, что кто-то на планете может быть круче вас и причендалы у него больше. К вам-то никто не лезет. Хотя меня политика исключительных устраивает, просто, когда они надорвутся, а это неизбежно, ну нельзя подчинить всю планету, очень хочется посмотреть на их реакцию, когда они окажутся в таком же положении, что и страны, которые они гнобят сейчас.
19 сентября, 02:16
Себекхотеп III
207610011
Все, сдулись! 🎈
19 сентября, 05:00
Товарищ .
1124000010
Рекомендуем
Автобус на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
РИА
Новости
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Помпео объяснил провал Patriot при атаке на саудовские нефтяные объекты
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ
Лента
новостей
Танк Т-14 Армата
NI рассказал о советском "супертанке", от которого отказалась Россия
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии заявила об усталости от Украины
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Врач рассказал подробности диагноза Заворотнюк
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Cтоматологический кабинет
Новая опасность зубных имплантатов обнаружена сибирскими учеными
Министр армии США Марк Эспер
Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
Пивной фестиваль
Эксперты: потребление 200 мл вина в день не нанесет сильного вреда здоровью
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину после атаки на НПЗ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:22Путин осмотрел реконструированную площадь Ижевска с сухим фонтаном
17:21В районной инспекции ФНС в Махачкале прошли обыски
17:21Фонтан Треви в Риме получил новую подсветку
17:21Сергей Бурунов приступил к съемкам во втором сезоне "Содержанок"
17:20Замглаву петербургского управления ФССП обвинили во взятке
17:19Литовский адвокат попросил главу Литвы высказаться по "делу 13 января"
17:18Путин включил Беглова в состав Совета безопасности
17:18Британка умерла от сердечного приступа после комментария матери под видео
17:18Путин призвал предприятия ОПК выходить на внешний рынок
17:16Путин повысил зарплаты сотрудникам МИД и госслужащим
17:16В ЛНР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту в Луганске
17:14В Луганске рассказали о мощности бомб, использованных при теракте
17:14В нижегородском заповеднике медведица с медвежатами попала в фотоловушку
17:10Эр-Рияд заявил, что ответит на атаку на НПЗ согласно международному праву
17:05Калифорнию лишили части прав на установление своих стандартов выхлопов
17:04Умер актер Сергей Афанасьев
17:01Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам
16:59В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними
16:59Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу
16:58Защита программиста Котова попросила выпустить его из СИЗО
Лента новостейМолния