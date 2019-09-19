В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд. Об этом сообщается на В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

По словам генерала, министры обороны стран Североатлантического альянса признают, что Россия является конкурентом в военной сфере, а преимущества НАТО перед ней сошли на нет, поэтому в мае главы оборонных ведомств приняли новую стратегию альянса.

Он добавил, что на прошедшей с 13 по 15 сентября встрече министров обороны стран Североатлантического альянса обсуждали общую концепцию НАТО по обороне и сдерживанию и основополагающую концепцию операций альянса.

"Мы вносим согласованность в планирование внутри НАТО и предпринимаем совместные усилия для наращивания военного потенциала", — сказал он.

В конце мая военный комитет НАТО принял новую стратегию альянса, положения которой не стали раскрывать. В информационных материалах НАТО сообщалось, что стратегия направлена на "адаптацию Североатлантического альянса ко все более сложным вызовам безопасности", а также на определение параметров "эффективного сдерживания и обороны", процесса принятия решений, будущих планов, обеспечения "согласованности общих усилий".