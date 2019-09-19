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РИА Новости
Культура

Врач рассказал подробности диагноза Заворотнюк

00:46 19.09.2019 (обновлено: 07:47 19.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Диагноз актрисе Анастасии Заворотнюк установили в НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко, однако оперироваться артистка решила в Германии, рассказал в эфире телеканала Москва 24 академик РАН, научный руководитель и почетный президент института Александр Коновалов.
"Там прошла успешная операция, но дело в том, что операция – это важная, но это не основная часть лечения. После этого требуется еще дополнительное лечение", — сказал он.
Коновалов уточнил, что также требуются облучение, химиотерапия и специальные медикаменты.
"Это непростые препараты, которые годятся только для определенной опухоли, и все это очень дорогое лечение", — пояснил академик.
Он также добавил, что глиобластома — одна из самых опасных и "по сути неизлечимых опухолей".
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
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В конце прошлого месяца появились сообщения о резком ухудшении здоровья Заворотнюк. Не уточняя источник информации, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у артистки диагностировали злокачественную опухоль мозга последней стадии.
На прошлой неделе "Пятый канал" сообщил, что Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ. Близкие артистки косвенно подтверждают, что ее положили в больницу, но представители актрисы не комментируют эти сообщения.
В среду "Комсомольская правда" сообщила, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно. Однако официального это заявление никто не подтверждал. Разин, в свою очередь, заявил, что состояние актрисы, наоборот, ухудшилось.
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КультураШоу-бизнесАндрей РазинИнститут нейрохирургии имени академика Н. Н. БурденкоАлександр КоноваловАнастасия ЗаворотнюкГерманияОбщество
Популярные комментарии
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19 сентября, 07:17
Gipnolog_svetlana Gipnolog
3601028
Дожились, диагноз, являющийся врачебной тайной уже публикует СМИ. Люди хуже бешенных собак - болен человек, какое всем дело до того что там? Первый канал, так вообще уже оборзел со своими ток шоу.
19 сентября, 09:17
ФПФеликс Плюсов
2000100
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