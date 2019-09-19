Врач рассказал подробности диагноза Заворотнюк

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Диагноз актрисе Анастасии Заворотнюк установили в НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко, однако оперироваться артистка решила в Германии, рассказал в эфире телеканала Москва 24 академик РАН, научный руководитель и почетный президент института Александр Коновалов. Диагноз актрисе Анастасии Заворотнюк установили в НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко, однако оперироваться артистка решила в Германии, рассказал в эфире телеканалаакадемик РАН, научный руководитель и почетный президент института Александр Коновалов.

"Там прошла успешная операция, но дело в том, что операция – это важная, но это не основная часть лечения. После этого требуется еще дополнительное лечение", — сказал он.

Коновалов уточнил, что также требуются облучение, химиотерапия и специальные медикаменты.

"Это непростые препараты, которые годятся только для определенной опухоли, и все это очень дорогое лечение", — пояснил академик.

Он также добавил, что глиобластома — одна из самых опасных и "по сути неизлечимых опухолей".

В конце прошлого месяца появились сообщения о резком ухудшении здоровья Заворотнюк. Не уточняя источник информации, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у артистки диагностировали злокачественную опухоль мозга последней стадии.

На прошлой неделе "Пятый канал" сообщил, что Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ. Близкие артистки косвенно подтверждают, что ее положили в больницу, но представители актрисы не комментируют эти сообщения.