Госдума ратифицирует в четверг Конвенцию о правовом статусе Каспия

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг планирует ратифицировать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным. Конвенция была подписана в городе Актау 12 августа 2018 года.

"Конвенция содержит положения, закрепляющие режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и касающиеся других вопросов сотрудничества прибрежных государств", - говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.

Отмечается также, что в соответствии с Конвенцией к основным принципам деятельности ее сторон на Каспийском море, в частности, относится неприсутствие на нем вооруженных сил, не принадлежащих сторонам.

Подчеркивается, что уточнение пределов распространения суверенитета, суверенных прав и юрисдикции прибрежных государств на Каспии будет способствовать укреплению "стабильности и предсказуемости" в отношениях РФ с партнерами по региону, созданию благоприятных условий для расширения взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как безопасность, транспорт и судоходство, рыболовство, разведка и добыча углеводородных ресурсов и других.

"Конвенция устанавливает иные правила, чем предусмотренные законодательством Российской Федерации. Так, в частности, Конвенция предусматривает правовые режимы в отношении разграничения внутренних и территориальных вод, рыболовных зон, а также участков дна и недр Российской Федерации и других прибрежных государств", - говорится в документе.