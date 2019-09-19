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РИА Новости

Госдума ратифицирует в четверг Конвенцию о правовом статусе Каспия

00:29 19.09.2019
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© РИА Новости / Фред Гринберг / Перейти в фотобанкКаспийское море
Каспийское море
© РИА Новости / Фред Гринберг
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Каспийское море
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг планирует ратифицировать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным. Конвенция была подписана в городе Актау 12 августа 2018 года.
"Конвенция содержит положения, закрепляющие режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и касающиеся других вопросов сотрудничества прибрежных государств", - говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.
Отмечается также, что в соответствии с Конвенцией к основным принципам деятельности ее сторон на Каспийском море, в частности, относится неприсутствие на нем вооруженных сил, не принадлежащих сторонам.
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Подчеркивается, что уточнение пределов распространения суверенитета, суверенных прав и юрисдикции прибрежных государств на Каспии будет способствовать укреплению "стабильности и предсказуемости" в отношениях РФ с партнерами по региону, созданию благоприятных условий для расширения взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как безопасность, транспорт и судоходство, рыболовство, разведка и добыча углеводородных ресурсов и других.
"Конвенция устанавливает иные правила, чем предусмотренные законодательством Российской Федерации. Так, в частности, Конвенция предусматривает правовые режимы в отношении разграничения внутренних и территориальных вод, рыболовных зон, а также участков дна и недр Российской Федерации и других прибрежных государств", - говорится в документе.
При этом, отмечается в тексте, правовые режимы, действующие во внутренних и территориальных водах, зонах и на участках, отличны от правовых режимов, действующих в морских пространствах РФ - во внутренних морских водах, территориальном море, исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе.
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Госдума РФВладимир ПутинРоссияБезопасностьПолитика
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