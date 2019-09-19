В Сети появился новый трейлер детектива "Достать ножи" с Крейгом и Эвансом

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости . На YouTube-канале кинокомпании Lionsgate опубликовали второй трейлер детектива "Достать ножи", главные роли в котором исполнили актеры Дэниел Крейг и Крис Эванс.

Детектив Бенуа Блан (Дэниел Крейг) приезжает в старинное поместье, где накануне умер 85-летней писатель Харлан Тромбри после празднования юбилея. Блан уверен, что это убийство. Под подозрением оказываются все родственники, включая дочь (Джейми Ли Кертис) и внука (Крис Эванс).