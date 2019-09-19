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РИА Новости
Культура

В Сети появился новый трейлер детектива "Достать ножи" с Крейгом и Эвансом

01:51 19.09.2019
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© Фото : Lionsgate Movies 2019 Дэниэл Крейг в трейлере фильма "Достать ножи"
Дэниэл Крейг в трейлере фильма Достать ножи
© Фото : Lionsgate Movies 2019
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании Lionsgate опубликовали второй трейлер детектива "Достать ножи", главные роли в котором исполнили актеры Дэниел Крейг и Крис Эванс.
Детектив Бенуа Блан (Дэниел Крейг) приезжает в старинное поместье, где накануне умер 85-летней писатель Харлан Тромбри после празднования юбилея. Блан уверен, что это убийство. Под подозрением оказываются все родственники, включая дочь (Джейми Ли Кертис) и внука (Крис Эванс).
Режиссером картины выступил Райан Джонсон ("Звездные войны: Последние джедаи", "Петля времени").
В российский прокат фильм должен выйти 28 ноября.
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