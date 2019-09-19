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РИА Новости
Бей. Беги!
Большой спорт – это не только борьба за очки, голы, секунды. Это бизнес, интриги, а местами даже политика. В подкасте "Бей. Беги!" разбираем новости, обсуждаем спорные решения, анализируем мотивы и радуемся победам вместе с экспертами Александром Калмыковым, Денисом Косиновым и Василием Коновым.

Спорная свобода Кокорина и Мамаева и непредсказуемое начало Лиги Чемпионов

11:00 19.09.2019 (обновлено: 13:19 19.09.2019)
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Бей. Беги!
Спорная свобода Кокорина и Мамаева и непредсказуемое начало Лиги Чемпионов
11:00
Почему все так рады выходу Кокорина и Мамаева на свободу, искренне желая обоим скорейшего возвращения в большой футбол и умолкли те, кто год назад призывал навсегда отлучить их от игры? Почему Лига Чемпионов началась в стиле "порядок бьет класс" и что такое класс, если новых суперзвезд не видно уже который год? Кто сейчас суперзвезда футбола?
01:00 Кокорин и Мамаев
23:50 Старт Лиги Чемпионов
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