Спорная свобода Кокорина и Мамаева и непредсказуемое начало Лиги Чемпионов

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Бей. Беги! Спорная свобода Кокорина и Мамаева и непредсказуемое начало Лиги Чемпионов

Почему все так рады выходу Кокорина и Мамаева на свободу, искренне желая обоим скорейшего возвращения в большой футбол и умолкли те, кто год назад призывал навсегда отлучить их от игры? Почему Лига Чемпионов началась в стиле "порядок бьет класс" и что такое класс, если новых суперзвезд не видно уже который год? Кто сейчас суперзвезда футбола?