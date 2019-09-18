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РИА Новости

Суд приостановил дело о лишении прав матери избитой в Ингушетии девочки

23:15 18.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что суд приостановил дело о лишении родительских прав мамы девочки из Ингушетии, которую избивала тетя.
Ранее сообщалось, что мама и дочка впервые встретились после случившегося в больнице.
"Суд приостановил рассмотрение дела о лишении Лидии родительских прав из-за отсутствия достаточных доказательств, у следователей к маме вопросов нет", - написала она в Instagram.
Семилетняя девочка с множеством травм была доставлена в детскую больницу Назрани 4 июля, затем ее перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. В начале августа врачи провели девочке ампутацию части правой руки. Было возбуждено уголовное дело - в истязаниях подозревают тетю ребенка, 11 сентября Магасский районный суд в Ингушетии продлил женщине арест на два месяца.
По данным СК РФ, девочка воспитывалась в семье тети без оформления документов, в том числе об установлении опеки. По данным детского омбудсмена, родных родителей девочка не видела долгое время.
В ближайшее время девочка по-прежнему остается в больнице на лечении, но будет прорабатываться вопрос дальнейшего жизнеустройства.
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Анна КузнецоваИнгушетияРоссияОбщество
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