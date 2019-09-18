Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой впервые после случившегося

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Девочку из Ингушетии, которой пришлось ампутировать часть руки после избиения, впервые после случившегося навестила в больнице мать.

Как сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, девочка была очень рада видеть маму, обнимала ее и просила, чтобы она больше никуда не уходила.

"Момент встречи мамы и девочки не передать словами", — сказала омбудсмен.

Женщина крепко обнимала дочь, практически ничего не говорила и плакала, говорится в сообщении.

"Самое главное, мы увидели, что они любят друг друга, как они нужны друг другу. Маму ребенку никто не заменит, на то она и мама", — цитирует Кузнецову ее пресс-служба.

Омбудсмен подчеркнула, что закон не препятствует встречам мамы с девочкой в больнице, женщина попросила помочь вернуть ей дочь.

Ребенок пока остается в клинике для продолжения лечения, но вопрос ее будущего будет прорабатываться, заключила Кузнецова.

Семилетнюю девочку со множеством травм доставили в детскую больницу Назрани 4 июля, затем ее перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве.

В начале августа врачам пришлось ампутировать ребенку часть правой руки. Планируется, что в будущем будет изготовлен бионический протез.

В истязаниях подозревают тетю, возбуждено уголовное дело, женщину арестовали.

По данным СК, девочку воспитывали в семье родственницы без оформления документов об опеке. По данным детского омбудсмена, своих родителей девочка не видела долгое время.