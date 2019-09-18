Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой впервые после случившегося

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Девочку из Ингушетии, которой пришлось ампутировать часть руки после избиения, впервые после случившегося навестила в больнице мать.
Как сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, девочка была очень рада видеть маму, обнимала ее и просила, чтобы она больше никуда не уходила.
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"Момент встречи мамы и девочки не передать словами", — сказала омбудсмен.
Женщина крепко обнимала дочь, практически ничего не говорила и плакала, говорится в сообщении.
"Самое главное, мы увидели, что они любят друг друга, как они нужны друг другу. Маму ребенку никто не заменит, на то она и мама", — цитирует Кузнецову ее пресс-служба.
Омбудсмен подчеркнула, что закон не препятствует встречам мамы с девочкой в больнице, женщина попросила помочь вернуть ей дочь.
Ребенок пока остается в клинике для продолжения лечения, но вопрос ее будущего будет прорабатываться, заключила Кузнецова.
Семилетнюю девочку со множеством травм доставили в детскую больницу Назрани 4 июля, затем ее перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве.
В начале августа врачам пришлось ампутировать ребенку часть правой руки. Планируется, что в будущем будет изготовлен бионический протез.
В истязаниях подозревают тетю, возбуждено уголовное дело, женщину арестовали.
По данным СК, девочку воспитывали в семье родственницы без оформления документов об опеке. По данным детского омбудсмена, своих родителей девочка не видела долгое время.
Ранее уполномоченный при главе Ингушетии по правам ребенка Зарема Чахкиева, которая временно является законным представителем девочки, сообщила РИА Новости, что мать приезжала с адвокатом и выразила желание забрать дочь.