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РИА Новости

Мать избитой в Ингушетии девочки хочет вернуть ее себе, заявила омбудсмен

19:22 14.08.2019
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© Depositphotos / SurabkyРебенок в больнице
Ребенок в больнице
© Depositphotos / Surabky
НАЛЬЧИК, 14 авг – РИА Новости. Мать избитой в Ингушетии девочки, которой ампутировали часть руки, приехала за ребенком и потребовала оплатить ей билеты в Москву, сообщила РИА Новости уполномоченный при главе республики по правам ребенка Зарема Чахкиева.
В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее обвиняют в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления документов, в том числе об установлении опеки.
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В начале августа врачи ампутировали девочке часть правой руки. Сообщалось, что ее состояние улучшается. Детский омбудсмен региона Чахкиева временно стала законным представителем ребенка.
"Мать девочки с адвокатом приехала ко мне, сказала, что хочет забрать девочку, при этом потребовала оплатить им билеты в Москву. Я сказала, что не собираюсь этого делать. Если бы она в самом начале, когда это все произошло, обратилась, сказала: "Вот, я мать. Ребенка у меня забрали насильно", был бы разговор. А сейчас уже тема закрыта, где она раньше была?" - рассказала Чахкиева.
Она также отметила, что приехавшие женщины стали угрожать ей, и общение на этом закончилось.
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8 августа, 14:41РИА Новости
Врачи установят протез девочке из Ингушетии, потерявшей часть руки
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Следственный комитет РФЛеонид РошальИнгушетияРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Эту мать-перемать нужно судить вместе с тёткой-садисткой, поскольку она оставила ребёнка в условиях, угрожающих её жизни.
14 августа, 19:30
Муля не нервируй
1500002
Добьют ребенка, если девочку вернут этой бабе.
14 августа, 19:25
elya.velichutina
800012
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