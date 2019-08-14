Мать избитой в Ингушетии девочки хочет вернуть ее себе, заявила омбудсмен

"Мать девочки с адвокатом приехала ко мне, сказала, что хочет забрать девочку, при этом потребовала оплатить им билеты в Москву. Я сказала, что не собираюсь этого делать. Если бы она в самом начале, когда это все произошло, обратилась, сказала: "Вот, я мать. Ребенка у меня забрали насильно", был бы разговор. А сейчас уже тема закрыта, где она раньше была?" - рассказала Чахкиева.