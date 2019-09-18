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РИА Новости

Минсельхоз оценил потери аграриев на Дальнем Востоке из-за паводков

23:02 18.09.2019
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© РИА Новости / МЧС РоссииСотрудники МЧС России во время работ по ликвидации последствий и подготовки к очередной волне паводка на Дальнем Востоке
Сотрудники МЧС России во время работ по ликвидации последствий и подготовки к очередной волне паводка на Дальнем Востоке
© РИА Новости / МЧС России
Сотрудники МЧС России во время работ по ликвидации последствий и подготовки к очередной волне паводка на Дальнем Востоке. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ оценил ущерб аграриев на Дальнем Востоке от чрезвычайных ситуаций в июле-августе в размере 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Министерство указывает, что первый замминистра Джамбулат Хатуов провел селекторное совещание, посвященное ходу ликвидации последствий наводнений в субъектах Дальневосточного федерального округа.
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"Минсельхозом России по материалам, представленным органами управления АПК регионов, проведена предварительная оценка потерь сельхозтоваропроизводителей. Как отметил Джамбулат Хатуов, общий ущерб, причиненный в результате наводнений, по предварительным данным, может составить почти 5 миллиардов рублей", - сообщается в пресс-релизе.
При этом, по словам первого замминистра, не во всех регионах подготовка документов для выделения федеральной помощи аграриям ведется в должной степени оперативно и качественно.
В июле-августе из-за обильных осадков на территории Амурской, Еврейской автономной областей, Приморского и Хабаровского краев в июле-августе были введены режимы чрезвычайных ситуаций природного характера.
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"Задача, которая ставится Минсельхозом перед регионами – это проведение полного комплекса необходимых мероприятий по подготовке и предоставлению обосновывающих документов, чтобы мы смогли произвести 100-процентную компенсацию ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям. Мы должны приложить все усилия для максимально быстрого восстановления всего агропромышленного комплекса пострадавших регионов", - подчеркнул Хатуов, слова которого приводятся в сообщении.
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Джамбулат ХатуовДальний ВостокМинистерство сельского хозяйства РФРоссияЭкономика
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