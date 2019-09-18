Глава ФРС заявил об отсутствии внутренних угроз в экономике США

ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. В экономике США нет ничего, что могло бы ей угрожать изнутри, все риски идут из-за рубежа, заявил в среду глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

"Нет ничего в экономике США, что представляло бы очевидную угрозу в краткосрочной перспективе американской экономике. Нет сектора или сегмента, который бурлит и перегревается. Ничего такого. Экономика внутри здоровая. Негативные риски идут из-за рубежа. Конечно, мы обеспокоены низкой инфляцией", - сказал он журналистам.