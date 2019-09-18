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РИА Новости

Глава ФРС заявил об отсутствии внутренних угроз в экономике США

22:53 18.09.2019
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГлавное здание ФРС США
Главное здание ФРС США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Главное здание ФРС США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. В экономике США нет ничего, что могло бы ей угрожать изнутри, все риски идут из-за рубежа, заявил в среду глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.
"Нет ничего в экономике США, что представляло бы очевидную угрозу в краткосрочной перспективе американской экономике. Нет сектора или сегмента, который бурлит и перегревается. Ничего такого. Экономика внутри здоровая. Негативные риски идут из-за рубежа. Конечно, мы обеспокоены низкой инфляцией", - сказал он журналистам.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 22:38РИА Новости
Трамп осудил главу ФРС за недостаточное понижение ставки
Кроме того, есть зарубежные риски, которые влияют на производство и инвестиционные риски в США.
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Джером ПауэллФедеральная резервная система СШАСШАЭкономика
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