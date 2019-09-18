В Пулково впервые приземлился Airbus А350

Пассажирский дальнемагистральный лайнер Airbus A350 во время демонстрационных полетов. Архивное фото

Пассажирский дальнемагистральный лайнер Airbus A350 во время демонстрационных полетов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Аэропорт Пулково в Петербурге впервые принял один из крупнейших пассажирских лайнеров Airbus A350 авиакомпании Sichuan Airlines, сообщили в пресс-службе оператора аэропорта "Воздушные вороты северной столицы".

"Самый высокотехнологичный самолет в мире и один из крупнейших Airbus A350 впервые приземлился 18 сентября 2019 года в аэропорту Пулково. Флагманский борт китайской авиакомпании Sichuan Airlines выполнил регулярный рейс из Чэнду в Санкт-Петербург и обратно", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации оператора, перевозчик планирует совершить второй полет на А350 в Пулково 20 сентября.