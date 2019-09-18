Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T22:18Z
https://ria.ru/20190918/1558829547.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151094/04/1510940406_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_80bbb1fbfb8990f328ffe1f9dce7b88b.jpg
РИА Новости

В Пулково впервые приземлился Airbus А350

22:18 18.09.2019
3621
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПассажирский дальнемагистральный лайнер Airbus A350 во время демонстрационных полетов
Пассажирский дальнемагистральный лайнер Airbus A350 во время демонстрационных полетов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Пассажирский дальнемагистральный лайнер Airbus A350 во время демонстрационных полетов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Аэропорт Пулково в Петербурге впервые принял один из крупнейших пассажирских лайнеров Airbus A350 авиакомпании Sichuan Airlines, сообщили в пресс-службе оператора аэропорта "Воздушные вороты северной столицы".
"Самый высокотехнологичный самолет в мире и один из крупнейших Airbus A350 впервые приземлился 18 сентября 2019 года в аэропорту Пулково. Флагманский борт китайской авиакомпании Sichuan Airlines выполнил регулярный рейс из Чэнду в Санкт-Петербург и обратно", - говорится в сообщении пресс-службы.
По информации оператора, перевозчик планирует совершить второй полет на А350 в Пулково 20 сентября.
Ранее сообщалось, что Sichuan Airlines открыли полетную программу из Тайюаня в Санкт-Петербург в ноябре 2018 года. Формат обслуживания линии - регулярный.
Главный конструктор самолета CR929 Максим Литвинов
7 ноября 2018, 12:00РИА Новости
Максим Литвинов: хочу, чтобы российско-китайский самолет поднялся в небо
3002011
Обсудить 1
ПулковоAirbus A350Пулково (аэропорт)Санкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Девочка идет через лес
СМИ: под Липецком семья инсценировала пропажу дочки, не желая вести в школу
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Врач рассказал подробности диагноза Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Лента
новостей
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину после атаки на НПЗ
Актриса Екатерина Волкова
"Буду очень скучать": Екатерина Волкова попрощалась с сериалом "Воронины"
Cтоматологический кабинет
Новая опасность зубных имплантатов обнаружена сибирскими учеными
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Помпео объяснил провал Patriot при атаке на саудовские нефтяные объекты
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
"Роскосмос" выяснил причины появления "дыры" в обшивке "Союза"
Наталья Огнева в роли Одетты в балете Лебединое озеро на сцене Государственного Кремлевского дворца
Пьяную балерину, избившую двух полицейских, посадили в тюрьму
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке
В ДНР прокомментировали заявление Киева о размещении миротворцев в Донбассе
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Разин сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
04:46Гонконг вслед за США понизил базовую ставку, до 2,25%
04:43Пропавший бурятский бизнесмен нашелся в монастыре на берегу Байкала
04:41Шесть экипажей новых боевых кораблей сформировано на Тихоокеанском флоте
04:30СК опрашивает пограничников, пострадавших при нападении рыбаков из КНДР
04:27NI рассказал о советском "супер-танке", от которого отказалась Россия
04:23Задержанные суда КНДР приведут в приморскую Находку не раньше пятницы
04:05Трюдо накануне выборов извинился за коричневый грим, пишут СМИ
Лента новостейМолния