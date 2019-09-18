В Минздраве ответили на заявление о скачке смертности от рака в России

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн прокомментировал заявление об угрозе резкого роста смертности от онкологических заболеваний в России из-за правил закупки лекарств.

Ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева профессор Алексей Масчан заявил, что в России сократился ассортимент лекарств, которые ежедневно необходимы онкобольным, а им на смену приходят не проверенные в клинических исследованиях дженерики. При этом подобная проблема характерна не только для дорогостоящих, но и для бюджетных лекарств.

По словам Каприна, за последнее десятилетие заболеваемость раком в России выросла на 23,7 процента, но случаи смертности от онкологических заболеваний остаются практически на прежнем уровне: 197,9 на 100 тысяч пациентов.

Он добавил, что Минздрав выделяет на решение этой проблемы "беспрецедентно большие средства".

"Всего на программу борьбы с онкологическими заболеваниями до 2024 года предусмотрен один триллион рублей, и я считаю, что программа, ее реализация поможет существенно улучшить и систему оказания медицинской помощи и даст импульс для развития собственного производства фармпрепаратов и необходимой техники", — заявил Каприн.