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РИА Новости

В Минздраве ответили на заявление о скачке смертности от рака в России

21:35 18.09.2019 (обновлено: 23:28 18.09.2019)
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© РИА Новости / Денис АбрамовСимуляция плана лучевого лечения в онкологическом диспансере
Симуляция плана лучевого лечения в онкологическом диспансере
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн прокомментировал заявление об угрозе резкого роста смертности от онкологических заболеваний в России из-за правил закупки лекарств.
Ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева профессор Алексей Масчан заявил, что в России сократился ассортимент лекарств, которые ежедневно необходимы онкобольным, а им на смену приходят не проверенные в клинических исследованиях дженерики. При этом подобная проблема характерна не только для дорогостоящих, но и для бюджетных лекарств.
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По словам Каприна, за последнее десятилетие заболеваемость раком в России выросла на 23,7 процента, но случаи смертности от онкологических заболеваний остаются практически на прежнем уровне: 197,9 на 100 тысяч пациентов.
Он добавил, что Минздрав выделяет на решение этой проблемы "беспрецедентно большие средства".
"Всего на программу борьбы с онкологическими заболеваниями до 2024 года предусмотрен один триллион рублей, и я считаю, что программа, ее реализация поможет существенно улучшить и систему оказания медицинской помощи и даст импульс для развития собственного производства фармпрепаратов и необходимой техники", — заявил Каприн.
Издание отмечает, что Минздрав создаст рабочую группу, в которую также войдут представители Росздравнадзора и Минпромторга. Эта группа должна будет оперативно реагировать на рыночные колебания в фармакологическом сегменте. Помимо этого, министерство направило запрос своим главным внештатным специалистам о потребности в лекарственных препаратах на 2020 год.
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Андрей КапринЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
А господин Карпин или госпожа Скаорчиха не собираются объяснить почему так выросла заболеваемость онкологией, даже детская? Не хотят обратить внимание на продукты со всего света напичканные химией, или им это всё равно! Гнать надо таких из медицины взашей!
18 сентября, 23:05
aalenik278552
2521002
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