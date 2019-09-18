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РИА Новости

На мосту в Киеве, который угрожал взорвать мужчина, нашли оружие

21:18 18.09.2019
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© Фото : RuptlyОбстановка у метромоста в Киеве
Обстановка у метромоста в Киеве
© Фото : Ruptly
Обстановка у метромоста в Киеве
КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Полиция обнаружила тубус от гранатомета и оружие на мосту "Метро" в Киеве, который в среду угрожал взорвать мужчина, сообщил пресс-секретарь министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
Ранее пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блыщик сообщила, что мужчина угрожавший взорвать мост через Днепр в Киеве, задержан, при нем взрывчатку не обнаружили. По данным полиции, мужчина сдался сам. Возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта". Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
"На месте обнаружили тубус от гранатомета и охотничье оружие. Так же были изъяты нарезной карабин и пистолет", - написал Шевченко на своей странице в Facebook.
Он отметил, что правоохранители проводят следственные действия.
Обстановка у метромоста в Киеве
Вчера, 19:44РИА Новости
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