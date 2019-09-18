На мосту в Киеве, который угрожал взорвать мужчина, нашли оружие

КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Полиция обнаружила тубус от гранатомета и оружие на мосту "Метро" в Киеве, который в среду угрожал взорвать мужчина, сообщил пресс-секретарь министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

Ранее пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блыщик сообщила, что мужчина угрожавший взорвать мост через Днепр в Киеве, задержан, при нем взрывчатку не обнаружили. По данным полиции, мужчина сдался сам. Возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта". Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.