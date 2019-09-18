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РИА Новости

Полиция не нашла взрывчатку у мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве

20:54 18.09.2019 (обновлено: 21:09 18.09.2019)
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© Фото : Полиция КиеваОбстановка у метромоста в Киеве
Обстановка у метромоста в Киеве
© Фото : Полиция Киева
Обстановка у метромоста в Киеве
КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Полиция пока не обнаружила взрывчатку у мужчины угрожавшего взорвать мост "Метро" в Киеве, перед штурмом он выбросил карабин, заявил в среду на брифинге глава полиции украинской столицы Андрей Крищенко.
Ранее пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блыщик сообщила, что мужчина, угрожавший взорвать мост через Днепр, где находится станция метро, задержан.
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"Мы были уверены на этапе операции, что его угрозы реальны, исходя из этого, планировали все свои действия… Он был задержан, при нем в данный момент ничего не было обнаружено, взрывчатого ничего", - сказал Крищенко. Трансляцию вел телеканал "112. Украина".
По его словам, взрывотехники продолжают осмотр автомобиля задержанного.
"С самого начала (спецоперации – ред.) он выбросил карабин, когда изучали место события с квадрокоптера, он с охотничьего оружия повредил один наш квадрокоптер, который упал в речку", - отметил Крищенко.
По его словам, три месяца назад мужчина был уволен с военной службы и у него было изъято два килограмма взрывчатки.
Крищенко добавил, что мужчина в среду сам сдался правоохранителям. По его мнению, задержанный был "под действием каких-то веществ".
"Мы проведем соответствующие экспертизы, возьмем у него анализы", - сказал Крищенко.
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