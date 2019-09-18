Полиция не нашла взрывчатку у мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве

КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Полиция пока не обнаружила взрывчатку у мужчины угрожавшего взорвать мост "Метро" в Киеве, перед штурмом он выбросил карабин, заявил в среду на брифинге глава полиции украинской столицы Андрей Крищенко.

Ранее пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блыщик сообщила, что мужчина, угрожавший взорвать мост через Днепр, где находится станция метро, задержан.

"Мы были уверены на этапе операции, что его угрозы реальны, исходя из этого, планировали все свои действия… Он был задержан, при нем в данный момент ничего не было обнаружено, взрывчатого ничего", - сказал Крищенко. Трансляцию вел телеканал " 112. Украина ".

По его словам, взрывотехники продолжают осмотр автомобиля задержанного.

"С самого начала (спецоперации – ред.) он выбросил карабин, когда изучали место события с квадрокоптера, он с охотничьего оружия повредил один наш квадрокоптер, который упал в речку", - отметил Крищенко.

По его словам, три месяца назад мужчина был уволен с военной службы и у него было изъято два килограмма взрывчатки.

Крищенко добавил, что мужчина в среду сам сдался правоохранителям. По его мнению, задержанный был "под действием каких-то веществ".