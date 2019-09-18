Киевское метро возобновило работу после угрозы взрыва моста

КИЕВ, 18 сен - РИА Новости. Киевский метрополитен возобновил работу Святошино-Броварской (красной) линии после задержания мужчины, который угрожал взорвать мост, говорится в сообщении метрополитена в Twitter.
Ранее пресс-служба метрополитена сообщила, что движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" на красной ветке киевского метро приостановлено из-за сообщения о минировании. По данным главы полиции Киева Андрея Крищенко, вооруженный мужчина угрожал взорвать мост в Киеве. Полиция провела спецоперацию, злоумышленник был задержан, взрывчатку при нем не нашли. Дело квалифицировали как подготовку теракта, мужчине грозит пожизненный срок.
"Метро работает в обычном режиме! Спокойного всем вечера", - говорится в сообщении.
Полиция Киева также сообщила о возобновлении автомобильного движения по мосту. "Движение транспорта с левого на правый берег восстановлено. Полицейские максимально оперативно проводят следственные действия, чтобы пустить машины на левый берег", - отмечается в сообщении.