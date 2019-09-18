Киевское метро возобновило работу после угрозы взрыва моста

Ранее пресс-служба метрополитена сообщила, что движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" на красной ветке киевского метро приостановлено из-за сообщения о минировании. По данным главы полиции Киева Андрея Крищенко, вооруженный мужчина угрожал взорвать мост в Киеве. Полиция провела спецоперацию, злоумышленник был задержан, взрывчатку при нем не нашли. Дело квалифицировали как подготовку теракта, мужчине грозит пожизненный срок.