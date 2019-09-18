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РИА Новости

Киевское метро возобновило работу после угрозы взрыва моста

20:50 18.09.2019 (обновлено: 21:06 18.09.2019)
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© Фото : Полиция КиеваОбстановка у метромоста в Киеве
Обстановка у метромоста в Киеве
© Фото : Полиция Киева
КИЕВ, 18 сен - РИА Новости. Киевский метрополитен возобновил работу Святошино-Броварской (красной) линии после задержания мужчины, который угрожал взорвать мост, говорится в сообщении метрополитена в Twitter.
Ранее пресс-служба метрополитена сообщила, что движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" на красной ветке киевского метро приостановлено из-за сообщения о минировании. По данным главы полиции Киева Андрея Крищенко, вооруженный мужчина угрожал взорвать мост в Киеве. Полиция провела спецоперацию, злоумышленник был задержан, взрывчатку при нем не нашли. Дело квалифицировали как подготовку теракта, мужчине грозит пожизненный срок.
Обстановка у метромоста в Киеве
Вчера, 20:37РИА Новости
Угрожавшему взорвать мост в Киеве грозит пожизненное заключение
"Метро работает в обычном режиме! Спокойного всем вечера", - говорится в сообщении.
Полиция Киева также сообщила о возобновлении автомобильного движения по мосту. "Движение транспорта с левого на правый берег восстановлено. Полицейские максимально оперативно проводят следственные действия, чтобы пустить машины на левый берег", - отмечается в сообщении.
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