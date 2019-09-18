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РИА Новости

Киев не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера"

20:29 18.09.2019
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
КИЕВ, 18 сен - РИА Новости. Киев не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайра" о местных выборах в Донбассе, заявила Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.
Ранее полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что Киев поставил под угрозу проведение саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина) на высшем уровне, отказавшись подписать "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок введения в действие закона об особом статусе Донбасса.
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"Украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу так называемой формулы Штайнмайера о местных выборах", - написала Олифер на своей странице в Facebook.
По ее словам, реализация "формулы Штайнмайера" по выборам в Донбассе возможна при ряде условий, в том числе политических.
"Реализация этой формулы возможна только при условии выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывода с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы", - добавила Олифер.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассФранк-Вальтер ШтайнмайерЛеонид КучмаБорис ГрызловРоссияУкраинаВ мире
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