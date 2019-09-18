Киев не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера"

КИЕВ, 18 сен - РИА Новости. Киев не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайра" о местных выборах в Донбассе, заявила Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.

Ранее полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что Киев поставил под угрозу проведение саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина) на высшем уровне, отказавшись подписать "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок введения в действие закона об особом статусе Донбасса.

"Украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу так называемой формулы Штайнмайера о местных выборах", - написала Олифер на своей странице в Facebook

По ее словам, реализация "формулы Штайнмайера" по выборам в Донбассе возможна при ряде условий, в том числе политических.

"Реализация этой формулы возможна только при условии выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывода с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы", - добавила Олифер.