Саратовский фермер попал под следствие за убой коров, купленных на грант

САРАТОВ, 18 сен - РИА Новости. Полиция в Саратовской области подозревает главу крестьянско-фермерского хозяйства в крупном мошенничестве, связанном с отправкой на убой почти половины поголовья коров, купленных на грант от государства, сообщила в среду пресс-служба областного главка МВД.

Установлено, что в 2015 году фермер - жительница Новоузенска - получила от минсельхоза Саратовской области грант на 1,5 миллиона рублей на разведение племенного крупного рогатого скота калмыцкой породы и приобрела на эти средства 43 коровы, 18 из которых в 2016-2018 годах в нарушение условий гранта отправлены на убой без отражения этого в отчетных документах.

"У следствия есть основания полагать, что жительница Новоузенска осуществила незаконный убой племенного крупного рогатого скота, на разведение которого ей был выделен грант… В отношении индивидуального предпринимателя - главы крестьянско-фермерского хозяйства - возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.