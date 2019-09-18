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РИА Новости

Саратовский фермер попал под следствие за убой коров, купленных на грант

19:53 18.09.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковКоровы на ферме
Коровы на ферме
© РИА Новости / Евгений Одиноков
САРАТОВ, 18 сен - РИА Новости. Полиция в Саратовской области подозревает главу крестьянско-фермерского хозяйства в крупном мошенничестве, связанном с отправкой на убой почти половины поголовья коров, купленных на грант от государства, сообщила в среду пресс-служба областного главка МВД.
Установлено, что в 2015 году фермер - жительница Новоузенска - получила от минсельхоза Саратовской области грант на 1,5 миллиона рублей на разведение племенного крупного рогатого скота калмыцкой породы и приобрела на эти средства 43 коровы, 18 из которых в 2016-2018 годах в нарушение условий гранта отправлены на убой без отражения этого в отчетных документах.
"У следствия есть основания полагать, что жительница Новоузенска осуществила незаконный убой племенного крупного рогатого скота, на разведение которого ей был выделен грант… В отношении индивидуального предпринимателя - главы крестьянско-фермерского хозяйства - возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Фермер подозревается по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
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Министерство сельского хозяйства РФМВД РФСаратовская областьРоссияПроисшествия
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