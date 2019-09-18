МВД проверит инцидент с нападением на полицейских в Москве

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. МВД РФ проводит проверку обстоятельств нападения на двух сотрудников службы собственной безопасности на станции метро "Рязанский проспект" в Москве, сообщается на сайте ведомства.
"Главное управление собственной безопасности МВД России по поручению руководства министерства проводит проверку обстоятельств нападения на двух сотрудников службы собственной безопасности на станции метро "Рязанский проспект" в городе Москве", - говорится в сообщении.
Как отметили в МВД, на месте преступления задержан сотрудник УВД на Московском метрополитене, который ранее подозревался в получении взятки.
Следователи дадут оценку действиям должностных лиц, планировавших и проводивших оперативно-розыскные мероприятия в отношении подозреваемого. Материалы передадут в следственные органы.