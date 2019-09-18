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РИА Новости

МВД проверит инцидент с нападением на полицейских в Москве

19:46 18.09.2019
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© Фото : группа Рязанский Проспект (Рязанка)Перестрелка у метро Рязанский проспект
Перестрелка у метро Рязанский проспект
© Фото : группа Рязанский Проспект (Рязанка)
Перестрелка у метро Рязанский проспект
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. МВД РФ проводит проверку обстоятельств нападения на двух сотрудников службы собственной безопасности на станции метро "Рязанский проспект" в Москве, сообщается на сайте ведомства.
"Главное управление собственной безопасности МВД России по поручению руководства министерства проводит проверку обстоятельств нападения на двух сотрудников службы собственной безопасности на станции метро "Рязанский проспект" в городе Москве", - говорится в сообщении.
Как отметили в МВД, на месте преступления задержан сотрудник УВД на Московском метрополитене, который ранее подозревался в получении взятки.
Следователи дадут оценку действиям должностных лиц, планировавших и проводивших оперативно-розыскные мероприятия в отношении подозреваемого. Материалы передадут в следственные органы.
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