Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T19:52Z
https://ria.ru/20190918/1558826616.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155882/29/1558822917_0:185:960:725_1036x0_80_0_0_8fca541cbe97c2aefdbe40bb53ae325a.jpg
РИА Новости

СМИ раскрыли личность мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве

19:44 18.09.2019 (обновлено: 19:52 18.09.2019)
1725
© Фото : Полиция КиеваОбстановка у метромоста в Киеве
Обстановка у метромоста в Киеве
© Фото : Полиция Киева
КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Мужчина, угрожавший взорвать мост в Киеве, является участником военной операции в Донбассе, он был приговорен судом к гауптвахте за самоволку, сообщает издание "Украинская правда".
"Согласно данным с сайта Киевгорадминистрации, он является участником антитеррористической операции и подавал ходатайство о получении земельного участка", - говорится в сообщении.
По данным издания, фамилия этого мужчины Белько. Он имел звание старшего сержанта, занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628, расположенной в Броварах в Киевской области.
"Двадцать шестого июня суд признал Белько виновным в самовольном оставлении воинской части, назначив ему наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте на сроксемь дней", - отмечается в сообщении.
Обстановка у метромоста в Киеве
Вчера, 19:15РИА Новости
Мужчина, угрожающий взорвать мост в Киеве, сбил полицейский дрон, пишут СМИ
5302051
Обсудить 2
Угроза взрыва моста в КиевеКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Обстановка у метромоста в Киеве
Мужчина, угрожающий взорвать мост в Киеве, сбил полицейский дрон, пишут СМИ
РИА
Новости
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ
Обстановка у метромоста в Киеве
На мосту в Киеве, который угрожал взорвать мужчина, нашли оружие
Лента
новостей
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
В МИД ЛНР прокомментировали отказ Кучмы подписать "Формулу Штайнмайера"
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Обстановка у метромоста в Киеве
В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик отвечает на вопросы журналистов после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске
"Формула Штайнмайера" вытекает из минских соглашений, заявили в ОБСЕ
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке
В ДНР прокомментировали заявление Киева о размещении миротворцев в Донбассе
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Врач рассказал подробности диагноза Заворотнюк
Бывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины
"От лукавого": Порошенко объяснил отказ Украины от "формулы Штайнмайера"
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Хуситы рассказали подробности атаки на саудовские нефтяные объекты
Обстановка у метромоста в Киеве
В Киеве мужчина угрожает взорвать мост
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
04:46Гонконг вслед за США понизил базовую ставку, до 2,25%
04:43Пропавший бурятский бизнесмен нашелся в монастыре на берегу Байкала
04:41Шесть экипажей новых боевых кораблей сформировано на Тихоокеанском флоте
04:30СК опрашивает пограничников, пострадавших при нападении рыбаков из КНДР
04:27NI рассказал о советском "супер-танке", от которого отказалась Россия
Лента новостейМолния