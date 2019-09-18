СМИ раскрыли личность мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве

КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Мужчина, угрожавший взорвать мост в Киеве, является участником военной операции в Донбассе, он был приговорен судом к гауптвахте за самоволку, сообщает издание "Украинская правда".
"Согласно данным с сайта Киевгорадминистрации, он является участником антитеррористической операции и подавал ходатайство о получении земельного участка", - говорится в сообщении.
По данным издания, фамилия этого мужчины Белько. Он имел звание старшего сержанта, занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628, расположенной в Броварах в Киевской области.
"Двадцать шестого июня суд признал Белько виновным в самовольном оставлении воинской части, назначив ему наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте на сроксемь дней", - отмечается в сообщении.