Пробки в Киеве достигли максимального уровня из-за угрозы взрыва моста

КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Пробки в Киеве в среду вечером достигли максимального десятибалльного уровня, движение в центральной части столицы Украины практически парализовано, следует из сервиса "Яндекс.Карты".

Ранее пресс-служба метрополитена сообщила, что движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" на красной ветке киевского метро приостановлено из-за сообщения о минировании. В сети Facebook распространилась информация, что на мосту "Метро" находится мужчина, который угрожает его взорвать. В полиции Киева эту информацию РИА Новости подтвердили. Проводится спецоперация.

Набережное шоссе, которое прилегает к мосту "Метро", почти полностью парализовано автомобильным затором. Движение автотранспорта на соседних с мостом улицах Днепровский спуск, Набережно-Крещатицкая, а также на улицах правительственного квартала идет с минимальной скоростью.

Кроме того, движение автотранспорта затруднено на других мостах, которые соединяют два берега Днепра. В том числе, движение осложнено на посту Патона, Южном и Северном мостах в сторону левого берега.

Движение автотранспорта в других районах, удаленных от центра, осуществляется в нормальном режиме.