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РИА Новости

Аваков прибыл к мосту в Киеве, который угрожает взорвать неизвестный

19:19 18.09.2019
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© Фото : Полиция КиеваОбстановка у метромоста в Киеве
Обстановка у метромоста в Киеве
© Фото : Полиция Киева
Обстановка у метромоста в Киеве
КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл к мосту в Киеве, который угрожает взорвать неизвестный, следует из трансляции, которую ведет украинский канал "Наш".
По данным главы полиции Киева Андрея Крищенко, вооруженный мужчина угрожает взорвать мост, где находится станция метро. Полиция проводит спецоперацию, дело квалифицируют как подготовку теракта. Движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" на красной ветки киевского метро приостановлено из-за сообщения о минировании.
Кроме того, издание "theБабель" со ссылкой на источники сообщает, что правоохранители проводят обыски по адресам, связанным с мужчиной, угрожающим взорвать мост метро в Киеве.
"Сотрудники Левобережного межрайонного отдела выехали на обыски по двум адресам, связанные с мужчиной", - говорится в сообщении издания.
Обстановка у метромоста в Киеве
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Угроза взрыва моста в КиевеСитуация на УкраинеАрсен АваковКиевВ мире
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