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РИА Новости

Аксенов предложил главам администраций Крыма уйти в отставку

19:09 18.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил главам администраций городов и районов республики сложить свои полномочия в целях формирования новой команды на местах.
"Предложил главам администраций городов и районов Крыма сложить свои полномочия. Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах. Все главы администраций написали соответствующие заявления в местные советы", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.
По его словам, в скором времени вновь избранные депутаты примут решения о сроках проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций в рамках заседаний сессий городских округов и муниципальных районов в соответствии с законодательством и уставами муниципалитетов.
Выборы в парламент Крыма и местные советы состоялись 8 сентября. По итогам голосования в парламент республики прошли три партии: у ЕР - 60 мандатов из 75, у ЛДПР - 10, у КПРФ – 5.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
10 сентября, 14:15Единый день голосования
Константинов заявил, что альтернативы Аксенову на посту главы Крыма нет
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Сергей Аксенов (политик)ЛДПРКПРФЕдиная РоссияКрымРоссияПолитика
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