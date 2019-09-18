Аксенов предложил главам администраций Крыма уйти в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил главам администраций городов и районов республики сложить свои полномочия в целях формирования новой команды на местах.

"Предложил главам администраций городов и районов Крыма сложить свои полномочия. Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах. Все главы администраций написали соответствующие заявления в местные советы", - написал Аксенов на своей странице в Facebook

По его словам, в скором времени вновь избранные депутаты примут решения о сроках проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций в рамках заседаний сессий городских округов и муниципальных районов в соответствии с законодательством и уставами муниципалитетов.