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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

ЕР выдвинула Алексея Шапошникова на пост председателя Мосгордумы

19:04 18.09.2019 (обновлено: 19:25 18.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Шапошников
Алексей Шапошников
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Алексей Шапошников. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" выдвинула кандидатуру депутата Алексея Шапошникова на пост спикера столичного парламента, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕР.
"На пост председателя МГД партия предложила кандидатуру депутата Алексея Шапошникова", - сообщили в пресс-службе, добавив, что фракцию ЕР в Мосгордуме возглавит депутат Степан Орлов.
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Шапошников занимал пост председателя Мосгордумы VI созыва в 2014-2019 годах.
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва прошли 8 сентября. Итоговая явка избирателей составила 21,77%. После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы лидировали в 26 округах, депутаты от КПРФ занимали 13 мест, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" - по три. Московская городская избирательная комиссия признала выборы депутатов Мосгордумы по 45 одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными. МГИК установил, что в столичный парламент избраны 45 депутатов.
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Выборы в МосгордумуАлексей ШапошниковЕдиная РоссияМосковская городская думаПолитика
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