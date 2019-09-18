ЕР выдвинула Алексея Шапошникова на пост председателя Мосгордумы

"На пост председателя МГД партия предложила кандидатуру депутата Алексея Шапошникова", - сообщили в пресс-службе, добавив, что фракцию ЕР в Мосгордуме возглавит депутат Степан Орлов.

Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва прошли 8 сентября. Итоговая явка избирателей составила 21,77%. После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы лидировали в 26 округах, депутаты от КПРФ занимали 13 мест, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" - по три. Московская городская избирательная комиссия признала выборы депутатов Мосгордумы по 45 одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными. МГИК установил, что в столичный парламент избраны 45 депутатов.