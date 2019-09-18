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РИА Новости

Биография Роберта О’Брайена

18:23 18.09.2019
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© Фото : United States government workРоберт О'Брайен
Роберт О'Брайен
© Фото : United States government work
Американский юрист Роберт О’Брайен (Robert C. O'Brien) родился в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).
Получил степень бакалавра в области политических наук в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и степень доктора юриспруденции в Школе права Калифорнийского университета в Беркли.
В 1996-1998 годах был старшим сотрудником по правовым вопросам в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций в Женеве (Швейцария).
В 2005 году был назначен президентом США Джорджем Бушем-младшим заместителем представителя США на 60-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пост представителя занимал Джон Болтон.
С 2007 по 2011 года был сопредседателем "Государственно-частного партнерства по реформе правосудия в Афганистане", созданного при Госдепартаменте США.
В 2008-2011 годах был Консультативного комитета по культурным ценностям США.
В мае 2018 года президент США Дональд Трамп назначил О'Брайена специальным представителем президента по делам заложников.
18 сентября 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что назначит Роберта О'Брайена советником по национальной безопасности.
Роберт О’Брайен является опытным адвокатом. Его юридическая практика сосредоточена на сложных судебных процессах и международном арбитраже.
Он является соучредителем юридической компании Larson O'Brien LLP.
Ранее он был управляющим партнером в юридической компании Arent Fox LLP, также работал в компании Skadden, Arps, Slate, Meagher, & Flom LLP и др.
Издание The Daily Journal признало Роберта О'Брайена одним из 100 лучших юристов в Калифорнии в 2011 году, издание Lawdragon называло его одним из 500 ведущих юристов в Америке.
Роберт О'Брайен является автором нескольких книг.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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