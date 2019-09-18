Биография Роберта О’Брайена

Получил степень бакалавра в области политических наук в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и степень доктора юриспруденции в Школе права Калифорнийского университета в Беркли.

В 1996-1998 годах был старшим сотрудником по правовым вопросам в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций в Женеве (Швейцария).

В 2005 году был назначен президентом США Джорджем Бушем-младшим заместителем представителя США на 60-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пост представителя занимал Джон Болтон.

В 2008-2011 годах был Консультативного комитета по культурным ценностям США.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп назначил О'Брайена специальным представителем президента по делам заложников.

18 сентября 2019 года президент США Дональд Трамп заявил , что назначит Роберта О'Брайена советником по национальной безопасности.

Роберт О’Брайен является опытным адвокатом. Его юридическая практика сосредоточена на сложных судебных процессах и международном арбитраже.

Он является соучредителем юридической компании Larson O'Brien LLP.

Ранее он был управляющим партнером в юридической компании Arent Fox LLP, также работал в компании Skadden, Arps, Slate, Meagher, & Flom LLP и др.

Издание The Daily Journal признало Роберта О'Брайена одним из 100 лучших юристов в Калифорнии в 2011 году, издание Lawdragon называло его одним из 500 ведущих юристов в Америке.

Роберт О'Брайен является автором нескольких книг.